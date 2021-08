Muchos peruanos ya recibieron una o dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que implica estar más protegidos contra la enfermedad. Sin embargo, por más que uno se haya vacunado, debe mantener las medidas del uso de doble mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, ya que estar protegido no significa que no se pueda contraer el virus, pero sí hay una alta probabilidad de evitar muertes u hospitalizaciones. En la siguiente nota podrás saber lo que se debe y lo que no se debe hacer tras recibir la vacuna.

¿Qué cosas no se pueden hacer luego de recibir la vacuna COVID-19?

Es recomendable no ingerir alcohol en exceso, ya que ello puede hacer a una persona más propensa a enfermedades virales o bacterianas. “La recomendación macro que se puede hacer es que el periodo posvacunal esté exento de excesos o situaciones fuera de lo común, cualquier situación de alcohol fuera de lo común debe ser evitada: si como médicos recomendamos que se pueda tomar después de la vacuna, puede que el paciente no tome de manera mesurada, y haya efectos adversos. Si hay un consumo crónico de licor, esto ya disminuye las defensas y la posibilidad de que la vacuna surta efecto”, indica el neumólogo de la Clínica Internacional, doctor José Luis Cabrera.

Mitos y verdades

Es un mito pensar, por ejemplo, que se debe prohibir el consumo de pescado luego de recibir la vacuna. El prejuicio contra el pescado surge con el tema de las operaciones: muchos señalan falsamente que luego de haber sido intervenido, uno no debería consumir ese producto marino, lo cual no es cierto. “Yo recomendaría que la comida sea la normal, incluyendo pescados y mariscos, pero si uno no está acostumbrado a consumirlos, debe evitarlos, la alimentación debe ser lo más natural y habitual posible. Podría haber una reacción adversa sólo entre quienes no están acostumbrados a consumir pescado”, declaró el doctor Cabrera.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19?

Algunos efectos secundarios muy comunes son los siguientes:

Dolor e hinchazón del brazo

Cansancio

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Escalofríos

Fiebre

Náuseas

¿Cómo aliviar los efectos secundarios?