Puno: sede de Ministerio Público en Chucuito no paga alquileres hace un año

El Ministerio Público en Puno, entidad del sistema de justicia que persigue el delito y defiende la legalidad, afronta un serio cuestionamiento por la falta de pago por alquileres .

Washinton Murillo Candia es propietario del inmueble donde funciona la Fiscalía en la provincia de Chucuito-Juli, al sur de la ciudad de Puno.

La Gerencia General del Ministerio Público, desde octubre de 2019, no paga arriendos y le adeuda 55 mil soles.

Washinton Murillo, aseguró que ha buscado una salida al impase pero en Ministerio Público nadie le da razón y apelan a la pandemia para no mantener una reunión presencial donde puedan ponerse de acuerdo con la regularización.

“Lo peor es que me enviaron una carta donde reconocen la deuda pero me advierten que, para que me paguen, me piden que les haga un proceso. Me están diciendo que gaste mi plata para exigirles legalmente. Dónde se ha visto eso”, cuestionó el propietario del inmueble.

Murillo Candia dijo que en el área administrativa del Ministerio Público, no le quieren dar cara. “Están actuando de la misma forma en que actúan los procesados a quienes los fiscales los denuncian y logran que los sentencien”, dijo.

Joseph Stein Bertran, de la Oficina de Servicios Generales del Ministerio Público, mediante oficio N° 004137-2020-MP—FN – Oserge, comunicó a la sede administrativa en Puno, que sí se debe por alquiler. Empero alegó que como no existe adenda firmada formalmente, desde diciembre de 2019 a la fecha, no pagarán sino es por la vía judicial bajo la figura de reconocimiento de deuda. El Ministerio Público, en Puno solo tiene locales propios en Azángaro, Ayaviri, y Juliaca. En las demás provincias alquila inmuebles de personas particulares.

La República buscó la versión del Ministerio Público en Puno, pero nadie quiso responder.

Sin embargo, fuentes del área administrativa señalaron que el tema tiene que ser resuelto por la Gerencia General Administrativa de Lima.