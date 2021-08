Piura: Corte de Sullana busca impulsar la digitalización de los procesos judiciales

“La implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) es una herramienta clave que da transparencia a la tramitación de los procesos, por lo que felicito a la Corte Superior de Justicia de Sullana, región Piura, por impulsar la digitalización de los procesos judiciales de todas las especialidades”, expresó el juez supremo Héctor Lama More.

El también presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y del Equipo Técnico, Héctor Lama, arribó a la ciudad de Sullana para la ceremonia de introducción del EJE en la oralidad civil. “Se apertura un acceso inusitado hacia los abogados, que es el acceso a los expedientes; lo pueden hacer desde cualquier lugar, las 24 horas del día, siendo una herramienta clave que da transparencia a la tramitación de los procesos”, menicionó.

“Ya no existirán los escritos que se ‘esconden’, se pierdan o aquellos que se guardan en el cajón durante tres meses y no se provean; todo se podrá identificar a través del trámite que tiene el expediente electrónico”, indicó Lama More.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jaime Antonio Lora Peralta, solicitó a las autoridades judiciales del Poder Judicial la aplicación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en materia laboral, para luego dar el paso cualitativo en materia penal.

“Como hemos sido también seleccionados para la digitalización de la virtualidad en todo lo que significa servicios judiciales virtuales, consideramos que muy pronto la Corte de Sullana, pueda convertirse en líder a nivel nacional en tener todo digitalizado”, aseveró.

En tanto, desde Sullana, el Equipo Técnico de Implementación del EJE llevó a cabo también la capacitación sobre las “Nuevas Funcionalidades de la Mesa de Partes Electrónica (MPE)” del Poder Judicial dirigida a usuarios externos a nivel nacional.