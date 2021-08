El Perú se prepara para afrontar una probable tercera ola de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, aunque se desconoce su magnitud. Al respecto, el epidemiólogo César Cárcamo asegura que existe la posibilidad de que esta eventualidad no sea tan letal como en otras partes del mundo, debido a que ya hemos afrontado la segunda ola causada por la variante Lambda.

Muchos especialistas y el propio Ministerio de Salud coinciden en que la segunda ola de contagios fue producto de la circulación de la variante Lambda, en un inicio conocida como la variante andina.

El hecho de que un gran porcentaje de población haya sido infectada por esta mutación haría que la mayoría de ellos tenga una protección frente a la variante Delta. De acuerdo a Cárcamo, esto explicaría por qué esta última sigue siendo la causante apenas del 2% de los nuevos contagios detectados, mientras que la Lambda sigue siendo la predominante con más del 70% .

“Una posibilidad es que esta variante Lambda brinde protección cruzada contra la variante Delta. La variante Delta ya está en el Perú hace bastantes meses, la hemos encontrado en Arequipa y la han reportado dos meses después que se recolectara la muestra. Entonces está acá la variante Delta hace bastante tiempo y no se ha expandido explosivamente como en otros países”, sostuvo el también profesor de la Universidad Cayetano Heredia.

Cárcamo citó como ejemplos a Inglaterra, Israel, Estados Unidos y otros países del hemisferio norte donde la variante Delta se volvió predominante en corto tiempo, aunque precisó que en esas naciones no había la variante Lambda, como sí ocurre en el Perú.

El epidemiólogo manifestó que la variante Delta incluso infectó a personas ya vacunadas, aunque eso no quiere decir que dichos medicamentos no sirvan, pues la gran mayoría de contagiados que recibieron las dos dosis previamente no llegaron a la hospitalización ni murieron.

“Lo que estamos viendo es que contra esta variante Delta la vacuna no es tan buena para prevenir la infección, pero sí sigue siendo buena para prevenir la enfermedad grave y la muerte”, apunta.

¿Por qué ocurre esto?

El especialista asevera que, al parecer, la inmunidad generada por la variante Lambda después de la infección nos protegería del contagio de la Delta.

“(Puede ser) por su proximidad antigénica (entre ambas variantes). Uno se infecta con la Lambda, produce anticuerpos contra ella, viene esta nueva variante Delta y si es demasiado parecida a Lambda, el sistema inmune todavía lo puede reconocer como virus y lo ataca inmediatamente y ya no produce la infección grave ”, subraya.

Sin embargo, esto aún no es algo concreto, por lo que el experto advierte que el riesgo de una tercera ola, igual o más letal que la primera y la segunda, sigue latente.

En este nuevo escenario los más afectados serían los adultos y los adultos jóvenes, pues gran porcentaje de ellos no están vacunados, a diferencia de los adultos mayores, que en su mayoría ya cuenta con las dos dosis.

“Si es que empezara una tercera ola en el Perú con la variante Delta podríamos tener nuevamente un número elevado de casos, sin embargo, una mortalidad menor que hemos tenido anteriormente en las personas de la tercera edad, que ya están en su mayoría vacunadas, casi el 75% inmunizados”, agrega el experto, quien sigue recomendando a la población protegerse.