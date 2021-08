Comas: PNP interviene a delincuentes en pleno robo, pero luego los deja en libertad

Aprovechando la oscuridad de la noche, un par de delincuentes desmantelaron varios autos que se encontraban estacionados a pocas cuadras de la comisaría Pascana, ubicada en el cruce de la calle José Carlos Mariátegui con el jirón Pedro Paulet, en Comas.

A través de las imágenes de las cámaras de seguridad se puede evidenciar cómo los hampones desarman parte del motor de los vehículos en tan solo unos minutos. En la grabación, y para sorpresa de los vecinos, también se aprecia cuando el patrullero del distrito interviene a los sujetos en pleno robo para luego dejarlos en libertad.

El accionar de los uniformados consternó a los habitantes de la zona, quienes no dudaron en hacer un plantón en los exteriores de la comandancia policial. Con pancartas en mano, los ciudadanos exigieron respuestas.

“ Supuestamente tenían que ir a la comisaría, pero al final no llegaron . ¿Dónde están? Fui a la comisaría preguntando por los delincuentes y me dijeron que no estaban”, contó uno de los agraviados a Latina Noticias.

Pese a la insistencia de los residentes, no recibieron respuestas. Hasta el momento, aseguraron, no saben qué pasó con los ladrones ni con las autopartes robadas.

Los afectados decidieron denunciar a los efectivos que participaron en la intervención policial por el presunto delito contra la administración pública. Vecinos indicaron que no es la primera vez que estos hechos suceden.