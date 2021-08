Arequipa necesita más de 1.5 millones de vacunas contra la COVID-19

Queda un largo trecho para llegar a vacunar al 85% de la población de Arequipa. El Comando COVID-19 realizó un balance de la inmunización en la región. Para cubrir ese porcentaje, en total se necesita 1 millón 784 mil 450 vacunas para proteger con las dos dosis a la población faltante. Esto incluyendo a las personas de 12 a 17 años de edad.

Christian Nova, presidente del Comando COVID-19, sostuvo que la disposición del Gobierno es vacunar al 80% de la población. En Arequipa, hay 1 millón 217 mil 373 de habitantes. Se tiene que llegar a 973 mil 898 personas para alcanzar ese porcentaje. Nova señaló que no avanzan por la cantidad de ciudadanos y de vacunas. Reciben semanalmente del Ministerio de Salud entre 50 a 80 mil dosis.

“Con 30 mil vacunas, Tacna puede llegar a completar un rango de edad porque son pocos”, indicó. Aunque se han realizado dos jornadas de Vacunatón, la brecha de personas de 45 años para arriba en Arequipa sigue siendo alta. Más de 92 mil personas no tienen primera dosis, mientras que 66 mil no recibieron la segunda. Admitió que a ello se suma que no están llegando vacunas al país, por lo que la aplicación de primeras dosis se detendría de manera momentánea y se asegurará la aplicación de las segundas.

El director de la Salud de las Personas de la Gerencia Regional de Salud, Ruperto Dueñas, informó que llegarán 67 860 biológicos para cubrir la segunda dosis al grupo de 60 años a más. Mientras que de un segundo lote que llegue, recibirán 7 020 para personas de 50 a 59 años y 29 250 para los de 40 a 49 años. Del millón de vacunas del laboratorio Sinopharm, que arribarán el 14 de agosto, recibirán 10 mil dosis para segunda inyección de 50 a 59 años.

Dueñas indicó que las brecha en total llega a las 87 mil 288 en segundas dosis que se tienen que aplicar.