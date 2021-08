SJL: joven permanece en la búsqueda de Titán

Reyna Quispe no ha dejado de buscar a Titán, su perrito de 4 años, a quien más que mascota considera su “hermano”. De acuerdo a lo narrado por ella, se percataron de su desaparición tras el sismo ocurrido la noche del pasado 22 junio. Tras haber salido todos en su casa, cerca al Parque Libertadores, en San Juan de Lurigancho, Titán ya no estaba.

“Yo he preguntado y me dicen que no lo han visto. Me parece muy extraño,” comenta la joven de 22 años preocupada. Pegar afiches cerca a su casa, a la altura del paradero 10 del referido parque, además de las publicaciones que ha ido compartiendo en redes sociales, no le ha dado los resultados que esperaba.

“Hasta me fui de mi casa”, cuenta. Quispe tomó esta drástica decisión cuando su familia intentó que deje de indagar sobre el paradero de su hermano de cuatro patas. “No me quisieron escuchar, entonces me fui por tres días de mi casa”, durante la primera noche se hospedó en un hotel y las otras dos pudo alojarse en casa de una amiga. A su regreso a casa le pidieron disculpas y le permitieron que siga averiguando sobre el paradero de Titán.

Entre sus características más resaltantes para quienes puedan reconocerlo, Reyna comenta que Titán es de tamaño mediano, de color blanco con manchas marrones. Además, un detalle importante, es que el can tiene solo un testículo.

“Mi perrito es bien dócil”, comenta la joven dueña. Según sus palabras, es algo temeroso y tímido cuando alguien extraño se le acerca para acariciarlo, pero finalmente se deja. Por ello, si crees haberlo visto o tienes alguna noticia sobre él, llama a los números 940954701 y 992806736. Se ofrece recompensa. Su infatigable hermana humana y toda una familia lo esperan en casa.