Santa Anita: ladrones atropellan a peatón al darse a la fuga tras asaltar a joven

Un ladrón asaltó a una mujer que se encontraba en el interior de una librería donde estaba comprando útiles para su menor hija de cuatro años. El hampón, que cometió el delito alrededor de las 4 p. m. del miércoles 11 de agosto, salió en dirección a la calle Sebastián Salazar Bondy, en el distrito de Santa Anita, subió a una mototaxi y se dio a la fuga.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante del robo, donde se observa que la joven corre detrás de la moto. Mientras que un transeúnte, al percatarse del asalto, se da la vuelta por un arbusto e intenta detener el vehículo.

Sin embargo, el hombre se tropieza, choca con la mototaxi, cae a la pista y termina siendo arrollado. La mujer se acerca y auxilia al joven. En tanto, el vehículo se dio a la fuga. Según una vecina de la zona, la víctima del accidente sería su pareja.

“Era un joven que nadie podía pensar que era un delincuente. Se le acerca a la mujer y le arrebata el celular. La persona que termina herida era enamorado de la víctima”, comentó una señora, quien tiene un puesto cerca al lugar donde ocurrió el asalto.

La mujer, que comentó que hace dos semanas fue víctima de un robo, señaló que los asaltos son constantes y la municipalidad no brinda seguridad en la zona, por lo que pide mayor patrullaje de agentes de serenazgo.

“Acá mayormente ocurren estos robos. El alcalde no hace nada. Yo he sido víctima de un robo hace quince días. Entró como si fuese un pariente más y me robaron algunas pertenencias, sin arma. Vienen como si fuesen un cliente, ya cuando salí, se habían llevado todo. Aparecen en mototaxi o en moto lineal. El fin de semana hay robos constantes. Llamamos y no nos responden”, concluyó.