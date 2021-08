Puno: postergan hasta 2024 cierre de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante oficio 2228 – 2021, autorizó la ampliación excepcional del plazo de cese de actividades de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) hasta diciembre del 2024.

Con esta determinación, dicha casa superior de estudios tendrá el plazo de tres años más de funcionamiento en sus facultades y diversas escuelas profesionales.

El rector de esta casa de estudios, Juan Benítez Noriega, dijo que durante este tiempo trabajarán para postular a un nuevo licenciamiento por carrera profesional para evitar su cierre.

La UANCV no está licenciada porque no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad. Por ello, su cese estaba previsto para el 31 de diciembre de 2021. Con la reciente ampliatoria solo podrán culminar con los estudios quienes aún se mantienen en labores. No habrá procesos de admisión.