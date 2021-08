Los Olivos: menor desaparece luego que madre le desinstalara videojuego

El último lunes 10 de agosto, una menor de 13 años desapareció luego de salir de su vivienda con dirección a una bodega cercana a su hogar.

Susana Pardo, madre de Hailee Hanni Castillo Pardo, contó que tuvo una discusión con su hija tras decidir desinstalarle del celular el videojuego Free Fire; ello debido a que pasaba muchas horas en la aplicación, lo que habría generado una baja en las calificaciones de la adolescente.

“Paraba horas en su cuarto, a veces se encerraba, se aislaba, le gustaba mucho jugar Free Fire, decía que jugaba con personas de todas partes, yo para entender sus cosas le pedí que me instalara el videojuego, pero no entendía y terminé desinstalándomelo”, narró Susana a este medio de comunicación.

Ahora, teme que su hija se haya ido influenciada por algún desconocido que pudo haber conocido en el juego.

“Yo sospecho del juego, no sé si pudo haber conocido a alguien ahí, me decía que hablaba con gente de todas partes. Porque luego que le desinstalara la aplicación discutimos; luego, más calmada me dijo que iba a ir a comprar un chizito y, al ver que demoraba más de diez minutos, fui a buscarla y no la hallé más”, manifestó

Pardo detalló que su hija no salía de casa; por ello, teme que haya sido engañada o llevada con engaños a algún lugar. Asimismo, ya ha puesto la denuncia sobre la desaparición de su hija, y espera la ayuda de las autoridades y de la población para que la ayuden a dar con su paradero.

Hailee Hanni Castillo Pardo (13) mide 1,45 de estatura, es de tez blanca, cabello castaño claro, cara larga, ojos castaños, nariz recta y contextura delgada. Al momento de su desaparición llevaba una polera con capucha color negro, un pantalón de material licra color plomo y zapatillas blancas.

Si tiene alguna información sobre su paradero, no dude en comunicarse con los siguientes números: 982 849 151 y 945 912 348.