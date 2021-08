El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) informó que no existe evidencia científica con respecto a los nuevos mitos que circulan con respecto a la restricción de la alimentación de las personas luego de recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

“ El mito que se ha creado en torno a que no se debe consumir pescado posterior a la vacunación por temor a algún tipo de infección no es reciente. El consumo de pescado no sebe ser restringido, por el contrario, es un alimento que debe ser incluido en la dieta familiar dos veces a más durante la semana”, señaló la nutricionista del INS, Gisella Mauricio.

En relación a si se puede consumir o no alcohol después de la vacuna, Mauricio explicó que hacerlo, incluso en otro momento, no presenta beneficio alguno.

“Además, este no forma parte de una alimentación saludable, y su consumo ya sea leve o moderado puede incrementar el riesgo de padecer ciertas enfermedades como el cáncer”, precisó.

Finalmente, el especialista exhortó a las personas vacunadas a continuar con las medidas sanitarias como el uso de doble mascarilla, el lavado frecuente de manos, así como el distanciamiento social.

INS: Vacuna de Sinopharm tiene efectividad del 94% para prevenir la muerte

Ante las dudas entre las personas sobre la vacuna de Sinopharm, el Instituto Nacional de Salud (INS) realizó una conferencia de prensa para mostrar los resultados de algunos estudios en el Perú sobre la calidad que tiene este medicamento. Uno de ellos arroja que las dos dosis previenen en un 94% el riesgo de muerte y en 78% las posibilidades de infectarse. Por su parte, el ministro de Salud indicó que la desinformación sobre la vacuna china podría generar que no se cumplan con las tasas de inmunización previstas, lo que ocasionaría más muertes en una eventual tercera ola.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia.