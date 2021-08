Coronavirus en Perú: 2 097 895 personas se recuperaron de la enfermedad

Hasta este jueves 12 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) ha diagnosticado a 2 130 018 personas contagiadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. De ellas, 2 097 895 lograron recuperarse de la infección.

En el nuevo reporte de la institución se detalló que, en todo el país, 49 pacientes recibieron el alta hospitalaria en las últimas 24 horas.

En tanto, 4.525 ciudadanos con coronavirus permanecen internados y 1.613 de ellos se encuentran con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Ministerio de Salud actualizó las cifras a través de sus canales oficiales. Foto: Minsa

El 90% de pacientes UCI no está vacunado, según Sociedad de Medicina Intensiva

Carlos Lescano, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, indicó que el 90% de pacientes que ingresa a la unidad de cuidados intensivos no está vacunado contra la COVID-19 con ninguna dosis, mientras que el 7% tiene solo una.

“El 90% de personas en UCI no recibió ninguna dosis de vacunación, el 7% u 8% tiene una dosis, un porcentaje mínimo las dos dosis. El resto de pacientes son aquellos que no se han vacunado aún correspondiéndole y otros porque aún no se inició en su edad”, explicó a TV Perú. Además, dijo que esta cifra abarca todo el territorio nacional.

Asimismo, aseveró que durante la segunda ola se evidenció que el 50% de pacientes en UCI son menores de 50 años. En tanto, otro grupo está conformado por mayores de 60 años que deberían estar vacunados, pero no lo hicieron. “El 30% personas que está en UCI no presenta ninguna comorbilidad”, precisó.

