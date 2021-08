Chiclayo: comerciantes de Moshoqueque anuncian acciones legales contra alcalde leonardino

Hace unos días, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ordenanza n.° 020-2017 aprobada por el Concejo Municipal de José Leonardo Ortiz (Chiclayo), la cual establecía un aumento en el cobro de la merced conductiva y nuevos parámetros en la conducción de los puestos del mercado Moshoqueque.

Tras conocerse esto, los comerciantes del referido centro de abasto anunciaron que emprenderán acciones legales en contra del alcalde leonardino, Wilder Guevara Díaz, por el presunto delito de cobro indebido y daños y perjuicios. La denuncia estará a cargo del asesor legal de los vendedores, Juan Pérez Díaz.

En conferencia de prensa, se indicó que unos 2.000 comerciantes fueron “coaccionados” para cancelar la merced conductiva con el aumento establecido por dicha norma municipal. Estiman que el 30% de negociantes cumplieron con el pago, por lo que existirían cobros indebidos por S/ 200.000.

La ordenanza determina que los puestos de Moshoqueque son parte de un contrato de dos años de alquiler entre municipio y comerciantes, el cual puede ser renovado o no al final de cada uno. Asimismo, se dispone que el pago por merced conductiva ya no sea unificado, sino, el cobro de S/ 0.50 por cada metro cuadrado.

En más de una ocasión, los vendedores calificaron de arbitraria la legislación, debido a que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) no estaba actualizado y el incremento no fue concertado con ellos. Además, cuestionaron que el burgomaestre no haya derogado la norma pese a que fue una promesa de campaña.

Sin respuesta

Frente a esta situación, La República intentó comunicarse con la autoridad edil para obtener una versión; sin embargo, aunque se tuvo un compromiso de su parte para una entrevista, esta no se llegó a concretar hasta el cierre de la presente nota.