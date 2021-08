Cajamarca, una de las regiones con mayor riesgo ante el ingreso de la variante Delta al Perú

El director del Laboratorio de Biología Molecular de la Diresa Cajamarca, Jorge Bazán Mayra, sostuvo que en la región aún no se han presentado casos de la COVID-19 que correspondan a la variante Delta. No obstante, agregó que no descartan que más adelante se puedan registrar.

“Cajamarca es considerada como una de los territorios con el mayor índice de riesgo de esta variante, porque es una ciudad atractivamente turística y en estas últimas semanas – aprovechando las vacaciones de medio año – muchas personas han visitado la región. Aún más con el lanzamiento de la Marca Cajamarca”, expresó el funcionario en una entrevista realizada por el canal digital del Gobierno Regional.

Bazán Mayra señaló, que la promoción del turismo aporta de manera significativa en el desarrollo económico y social de la región. Sin embargo, invocó a las instituciones públicas y privadas a continuar respetando los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa).

Variantes en Cajamarca

De acuerdo a la Plataforma de Vigilancia Genómica, en este momento, en Cajamarca predomina la variante Lambda o andina en un 75%, seguida de la variante Gamma o brasilera. La primera se caracteriza porque se propaga mucho más fácilmente.

Tercera ola

Una investigación realizada por el Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indica que en el Perú podría registrarse una tercera ola a finales de setiembre y Cajamarca sería una de las regiones más afectadas.

El estudio efectuado por el Minsa señala que en un escenario conservador, 3.264 personas de la región perderían la vida y en el peor escenario 4.890 fallecerían a causa del nuevo coronavirus.

Afectados

En tanto, el director del Laboratorio de Biología Molecular de la Diresa Cajamarca, manifestó que durante la primera y segunda ola de la COVID-19, la población más vulnerable fue la adulta mayor. No obstante, se prevé que una tercera ola podría afectar en mayor magnitud a los jóvenes.

