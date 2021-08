Ayacucho: catedrático de universidad lanza insultos a estudiantes durante clase virtual

El catedrático de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Regis Huamán lanzó insultos contra una estudiante porque supuestamente fue interrumpido cuando exponía su clase virtual del curso de ciencia. El docente alegó, ante los alumnos, que la universitaria se reía de su explicación, por lo que reaccionó con fuertes palabras.

El último martes 11 de agosto, el programa ‘Al estilo Juliana’ en ATV emitió un video donde se escucha decir a Regis Huamán lo siguiente “¿Quién es esa xxxx que habla así, que se ríe? (….) De qué se ríe xxx (…) A mí discútanme con razones, que nunca se repita (…) Estoy hablando de ciencia y no de...”

En seguida, el docente universitario Regis Huamán siguió lanzando palabras despectivas, ahora contra los arzobispos y pastores, al recordar que años atrás integró un grupo religioso; sin embargo, decidió salir porque se había dado cuenta de que no era lo que buscaba.

En ese contexto, el profesional del sector educación también atacó a los partidos políticos como Partido Morado y Fuerza Popular, donde dejó entrever que él era académicamente superior a todos ellos.

“Históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones, yo mismo he sido religioso, adventista, más de 28 años, hasta que me di cuenta (de) que eso era una xxx (…) Pónganme al mejor de los obispos, pastores (…) Hasta ahora no ha habido ningún irracional que me ha vencido en buena ley”, apuntó el profesional.

Defensoría de Pueblo

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre este caso, que involucra a un catedrático de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. “La ley universitaria y el estatuto de nuestra primera casa superior de estudios de la región establecen que son derechos de los estudiantes emitir opiniones sin que sean sancionados por ello durante la enseñanza universitaria”, mencionó el jefe defensorial de Ayacucho, David Pacheco.