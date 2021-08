Arequipa: audios de Copasa revelan intento de borrar evidencias

La interpelación de Marcelo Córdova, director ejecutivo de COPASA- entidad del Gobierno Regional de Arequipa-, fue denegada por la mayoría de integrantes del Consejo Regional de Arequipa. Sin embargo hay más razones que comprometen su gestión.

El consejero regional José Luis Hancco presentó audios atribuidos al personal de Copasa, cuyas conversaciones revelan la intención de borrar evidencias del desmontaje del segundo piso de drywall dentro de la entidad.

La instalación de ese ambiente es irregular. No contaba, con expediente, orden de servicio, ni certificación presupuestal. Las grabaciones son entre dos servidores de COPASA, el domingo 4 de julio pasado. Esa fecha se sacaba escombros de la instalación por parte de un grupo de personas. En la primera conversación que dura solo dos minutos, la trabajadora señala que no se debe “anotar”. Se refiere al control de ingresos y salidas de la entidad que se reporta en el cuaderno (ver audio 1). Incluso se señala que es por orden de Córdova.

En otro momento, otro de los interlocutores, señala que ingresaron “el señor Julio Pérez con tres personas”. Pérez es Julio Alfredo Pérez Bernal, beneficiado por realizar un servicio de monitoreo de campo. El servicio fue cuestionado y se detuvo el desembolso de su remuneración. Además, Bernal fue proveedor de Autodema en el 2019, cuando Córdova era gerente.

En el segundo audio que dura más de 5 minutos, se habla de las cámaras de seguridad que habrían sido apagadas. El interlocutor señala que no se debió hacer eso. “No debió desconectar la cámara digo”, le precisa el servidor. El otro responde: “Bueno, usted ha escuchado, solamente cumplo órdenes”. El propósito también sería que no se registre el retiro de escombros por el desmontaje.

Se trató de contactar sobre estos hechos al director ejecutivo Marcelo Córdova pero su celular estuvo apagado. Mientras que la administradora Cecilia Fuentes sostuvo que asumió el 6 de julio y no cuando sucedieron los hechos.

Advirtió que “se ha quemado el disco” y de las cámaras. “Estamos viendo la compra. Ese problema está de hace tiempo”, refirió. Hancco sostuvo que por estos motivos presentarán una reconsideración a la interpelación denegada.

Junto a su colega Kimmerlee Gutiérrez lamentaron que los demás integrantes hayan votado en contra. “Se trata de un pago de favores”, arremetió Hancco.

AUDIOS

“Orden del señor Córdova”

Servidor (S): Una consulta más señorita. No me han dicho nada, no hay ahorita nada, sino que yo le pregunto nomás: no hay que anotar en el cuaderno ¿no es cierto?

Servidor 2 (S2): No, no, no.

S: Ya es por orden del señor Córdova.

S2: Ajá

S: Ya señorita, porque no sé, ahorita están haciendo bulla, qué vamos a hacer. ¿Hoy día tienen que demoler todo?

S2: Sí hoy día tiene que terminar.

S: No anoto nada entonces.

S2: No, no anote.