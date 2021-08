El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones en seis regiones del norte del país alcanzaron un récord histórico en el primer semestre de 2021 en comparación al mismo período de 2020.

El titular de este portafolio, Roberto Sánchez, aseguró que este buen desempeño obedece a los mayores precios, así como a la recuperación sostenida de la producción y la oferta exportable nacional.

Añadió que, desde el Gobierno, se busca que estos importantes resultados puedan traducirse en más oportunidades y mayores puestos de trabajo, de manera descentralizada, para los peruanos.

Evolución positiva

Según el reporte mensual de comercio de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior del Mincetur, la evolución positiva de las exportaciones es resultado del crecimiento de los envíos de productos tradicionales (US$ 17.215 millones que equivale a +50,4%) y productos no tradicionales (US$ 7.224 millones que representa +40,7%).

En ese sentido, Sánchez, mencionó que las exportaciones textiles, en metalurgia, negocio pesquero y agroexportación se elevaron en Amazonas (+108%), Lambayeque (+35%), La Libertad (+30%), Piura (+28%), Áncash (+19%) y Tumbes (+2%).

No obstante, remarcó que este efecto positivo se registra en un total de 19 regiones que lograron US$ 24.439 millones, la cual es una cifra 47% mayor al monto que se obtuvo a años anteriores.

Productos exportables

Sobre los envíos de productos de agroexportación, mencionó la fruta con US$ 2.061 millones con un incremento de 27% y las mayores ventas de palta, uvas y arándanos.

En el caso de las hortalizas, precisó que se obtuvo US$ 461 millones, debido al incremento de las ventas de cebolla y espárrago (fresco y en conserva).

Socios comerciales

Respecto a los socios comerciales, enfatizó que son los países asiáticos, específicamente China, también la Unión Europea (+30%), Estados Unidos y los bloques subregionales latinoamericanos como la Comunidad Andina, el Mercosur (+38%) y Alianza del Pacífico.