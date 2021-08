Lambayeque: TC ratificó propiedad de tierras de la poligonal de Olmos para PEOT

El Tribunal Constitucional (TC) notificó al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) la sentencia interlocutoria que declaró improcedente la inscripción de 111.656 hectáreas de tierras eriazas que demandó el ciudadano Hugo Lamadrid Ibáñéz y la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos.

El colegiado de este organismo constitucional ratificó la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de Lambayeque, la cual declaró infundada la acción de amparo interpuesta.

En esa línea, el gerente general del PEOT, Damián Vásquez Bernal, destacó la importancia de dicho fallo judicial, que —afirmó— marca el punto final de una controversia legal de larga data, lo que posibilita la continuidad de las inversiones en el área registrada a nombre del PEOT.

“La decisión judicial permite seguir con el desarrollo de proyectos de agroexportación, ecológicos y de desarrollo urbano”, expresó.

Inversión

Asimismo, precisó que, entre los años 2006 y 2019, la inversión total en el proyecto Olmos fue de US$ 2.409 millones. Explicó que US$ 1.900 millones corresponden a los usuarios de tierra que realizaron inversiones en campo y US$ 509 millones provienen de las concesionarias que ejecutaron la iniciativa. Además, añadió que incluye US$ 77 millones de cofinanciamiento del Estado en la concesión de las obras de Trasvase.

“La inversión demuestra que Olmos es un proyecto autosostenible y contribuye a impulsar la economía del país con la agroexportación, generación de empleo formal y con la alta recaudación de impuestos al fisco”, subrayó.

Empleos directos e indirectos

También mencionó que los resultados del estudio de la consultora Maximixe precisaron los beneficios económicos y sociales, los que se reflejan en 24.000 hectáreas sembradas con una veintena de cultivos que otorgan 24.000 empleos directos formales y más de 28.000 empleos indirectos anuales.

El funcionario recalcó que se gestiona un proyecto para la reforestación integral en 15.000 hectáreas con bosque seco dentro de la poligonal del Proyecto Olmos, que —aseguró— redundará en beneficio de la población rural de la zona con más puestos de trabajo y suministros de servicios.