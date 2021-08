Antonio Quispe, epidemiólogo y asesor del Ministerio de Salud (Minsa), reiteró que la tercera ola se instalaría en el país a fines de setiembre, además de que tendrá como principal característica la presencia de la variante Delta, que actualmente registra 70 casos.

En esa línea, Quispe precisó que las personas más afectadas serán los no vacunados con ninguna dosis o aquellos que no completaron el esquema de inmunización, por lo que será “ola de los no inoculados”.

“Eso es así porque la vacuna te salva la vida o te previene de una enfermedad severa y, si te da, será un caso leve”, indicó a Agencia Andina.

El funcionario también señaló que, en el grupo de los no vacunados, quienes presentan mayor riesgo son los adultos de 60 años a más, que pueden tener solo una dosis o alguna comorbilidad. De allí, el 70% ya está vacunado con dos dosis, pero resta el 30%.

Así también, destacó que están vulnerables a la tercera ola las personas de 40 o 50 años que rechazaron las vacunas y presentan comorbilidades. “Cuando el virus entra a tu cuerpo y no te vacunaste, la carga viral se incrementará en más de 1.200 veces. De ser así, te vas a enfermar horrible, los síntomas son floridos y la enfermedad dura más tiempo y vas contagiar a cada seis personas de tu alrededor”, acotó.

Con respecto al caso de menores de edad, Quispe comentó que son propensos a desencadenar cuadros graves quienes tengan enfermedades preexistentes, por lo que han priorizado su inmunización.

“Hay casos de hospitalización de niños y adolescentes, pero son aquellos con comorbilidades y por eso estamos priorizando su vacunación, ya empezamos con síndrome de Down, trasplante de órgano y ahora estamos en enfermedades raras”, apuntó.