Coronavirus en Perú: Minsa registró 792 contagios y 32 muertes en las últimas 24 horas

En su último reporte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de coronavirus aumentaron a 2 128 516 y las muertes llegaron a 197.146. Además, detalló que en las últimas 24 horas se confirmaron 792 nuevos positivos y 32 decesos.

El sector, liderado por Hernando Cevallos, precisó que 4.624 pacientes permanecen hospitalizados y 1.641 de ellos reciben ventilación asistida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, trascendió que 2 096 259 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta de un establecimiento de salud.

Estas cifras se obtuvieron luego de que analizaran 15 948 211 pruebas entre moleculares y serológicas. También se registraron 1.482 casos correspondientes a los siete días anteriores.

Ministerio de Salud actualizó cifras a través de sus redes sociales. Foto: Minsa

90% de pacientes en UCI no está vacunado contra la COVID-19

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva explicó que, de todos los internados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el 90% no está inmunizado contra el nuevo coronavirus, mientras que el 7% tiene un solo fármaco.

“90% de personas en UCI no recibió ninguna dosis de vacunación, el 7% u 8% tiene una dosis, un porcentaje mínimo las dos dosis. El resto de pacientes son aquellos que no se han vacunado aun correspondiéndole y otros porque aún no se inició en su edad”, detalló Carlos Lescano a TV Perú.