Trujillo: APRA podría expulsar a miembros de pretendido Comando de Acción

El secretario regional del Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad, Luis Pérez Fernández, advirtió que un grupo de militantes que irrumpió este domingo 8 de agosto en el local central para jurar como integrantes de un pretendido Comando de Acción, podrían ser expulsados de la citada agrupación política, pues ahondan la crisis por la que atraviesa el partido de la estrella. El comando de Acción está encabezado por Arlita Carrascal Carrasco, como secretaria regional.

“En realidad, no se le debe dar importancia a esos señores, porque legalmente no tienen nada que sustentar para sus acciones. Son pataletas de gente que está detrás, que quieren ser candidatos y no tienen mayor peso ciudadano, ni respaldo en votos, por ello pretenden dinamitar el partido por dentro”, aseveró Pérez. El dirigente aprista recordó que tienen un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) liderado por Elías Rodríguez como secretario nacional institucional, quien lo ha designado a él en La Libertad.

“Me convocaron porque querían una cara joven, una cara limpia y una cara profesional. Yo creo que al APRA bastante falta le hace ese tipo de ciudadanos. (…) El domingo (los del comando de Acción) fueron al local, se tomaron foto, hicieron su escándalo y se fueron a sus casas. No ha habido toma de local. Incluso también se evalúa una denuncia penal por usurpación agravada”, reveló. Pérez consideró que estas actitudes, en pleno proceso de reinscripción del PAP, afecta la imagen de la agrupación política.