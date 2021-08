Presidente del Consejo Regional de Puno fue azotado por dirigente

El presidente del Consejo Regional de Puno, Jorge Zúñiga Pineda, fue azotado por el dirigente Reynaldo Rojas Huancollo este martes en la ciudad de Juliaca. El ataque se registró durante una reunión de dirigentes y representantes de la provincia de San Román. Los ciudadanos plantearon sus demandas y culparon a los consejeros por no apoyar la suspensión contra el gobernador Agustín Luque.

“Los consejeros no hacen nada a favor de las provincias, mucho menos por la región; no quisieron suspender al incapaz del gobernador regional, no voy a permitir que una vez más los consejeros incapaces se burlen de la población”, señaló el dirigente que le propinó un correazo a Zúñiga.

Tras el hecho, el presidente del Consejo Regional de Puno manifestó a los medios locales que existe un descontento de la ciudadanía con respecto a la gestión del gobernador. Así también, de los dirigentes luego de que no se obtuvo dicha suspensión contra la máxima autoridad regional.

“Entendemos el mensaje: que la población está enardecida por el comportamiento del señor gobernador. No ha dado los resultados que esperan. Haré conocer al pleno del Consejo Regional la molestia de la dirigencia”, sustentó.

Cabe precisar que Rojas Huancollo también intentó agredir con el chicote al gerente general del Gobierno Regional de Puno, Manuel Quispe Ramos, el último 20 de abril. Así mismo, advirtió que pretende hacer lo mismo con el gobernador Agustín Luque.