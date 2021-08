Decenas de personas mostraron su malestar al enterarse de que no recibirán su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el vacunatorio de la Videna, ubicado en San Luis. Según detallaron a RPP, “nadie les informó de la postergación de la inmunización”.

Los ciudadanos explicaron que se acercaron al centro de inoculación debido a que estaba programada su vacunación en el portal Pongo el hombro. Una vez allí, y luego de hacer cola, los encargados les recalcaron que solo estaban aplicando segundas dosis.

Una de las presentes se mostró incómoda, pues su esposo, quien iba a ser vacunado, había pedido permiso en su centro de labores para asistir a la Videna. “Ya perdió su día de trabajo y ahora quién se lo va a devolver”, lamentó.

“Mi esposo ha pedido permiso para que se vacune hoy. Buscamos en internet y le tocaba hoy su fecha de vacuna, de diez a once de la mañana, pero vengo y me dicen que no hay vacuna para la primera dosis. Ellos deben poner un aviso. Ahora mi esposo está perjudicado porque tiene que trabajar y ha perdido su día de labores”, añadió la mujer.

Un reclamo similar hizo otro de los asistentes, quien además reveló que un médico le dejó un número para que llame el sábado y consulte cuándo será su nuevo día de inoculación contra la COVID-19.

“No nos han dejado vacunarnos. Si no reclamo, nadie reclama. Solo nos han dado este papel con un número para llamar el sábado y consultar cuándo nos van a vacunar”, sentenció.

Ante los altercados, la PNP de San Luis se acercó a los exteriores del vacunatorio para calmar a los ciudadanos.

Este fin de semana no habrá quinta Vacunatón

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, adelantó que este fin de semana no habrá Vacunatón a nivel nacional debido a que no hay las dosis suficientes en el país. Indicó que la llegada de los fármacos de Sinopharm se habrían retrasado por el rebrote que vive China en estos momentos.

“El 4 debió llegar a nuestro país un millón de vacunas Sinopharm y para estos días debe llegar otro millón. Hay 10 millones de dosis ya pagadas por el Estado que todavía nos han prometido que llegarían el día 14. Esto va a producir que se nos complique este viernes realizar la Vacunatón”, informó el funcionario.