Este martes 10 de agosto, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que la implementación de centros de vacunación contra la COVID-19 en farmacias se llevaría a cabo “cuanto tengamos el stock” necesario.

En declaraciones para RPP, Cevallos Flores también reveló que el último lunes se reunió con representantes de la Asociación de Boticas y Farmacias, quienes, asegura, le manifestaron su deseo de contribuir en el proceso de inmunización.

“Ellos tienen cadena de frío garantizada, tienen un sistema computarizado, eso nos podría ayudar muchísimo, así que con ellos en cuanto tengamos el stock de vacunas suficiente vamos también a implementar centros de vacunación en las farmacias”, sostuvo el titular del Minsa.

Cevallos señaló que la habilitación de puntos de inoculación en estos espacios es una de las medidas que dispondrá la entidad que preside para garantizar la aplicación de las vacunas en los adultos mayores.

“El 80% de las personas que fallecen en UCI son mayores de 60 años, (...) todavía nos queda 1 200 000 que no están con las dosis. Además, hay una responsabilidad del Minsa de llegar a ellos, no solamente incrementando la publicidad de la necesidad de la vacuna, sino que hay que ir a buscarlos casa por casa. Esta es la población que se nos va a complicar o morir si no está vacunada”, agregó.

El 7 de agosto, en conferencia de prensa, el ministro de Salud precisó que son más de 2.400 recintos que albergan boticas y farmacias, los que se sumarían a la estrategia de vacunación contra el nuevo coronavirus.