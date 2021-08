Arequipa: EsSalud perdió S/ 235.000 en el hospital temporal de Zamácola

Los hospitales temporales para pacientes COVID-19 fueron necesarios para la atención en pandemia. La Red Asistencial Arequipa de EsSalud alquiló una de estas infraestructuras (“Villa Arequipa”) y la instalaron en su Centro Especializado de Rehabilitación Profesional (CERP) Zamácola, en julio del 2020. Sin embargo, Contraloría detectó que el ambiente no contaba con los equipos ofrecidos por lo que los infectados no estuvieron en “óptimas condiciones”, advierte el informe N°060-2021.

El 10 de julio del 2020 se emitió la orden de compra a favor de Arqef SAC, por S/ 3 091 520. El contrato de alquiler era por 90 días y 15 más para la instalación, es decir del 11 de julio al 23 de octubre del 2020. Quince días después de recibir el terreno en el CERP, la empresa comunicó la culminación del armado. El 25 de julio el jefe de Administración de la Red, Edinson Llempén Neciosup, y la empresa suscriben el acta en que se consigna que ejecutaron todo los trabajos.

Pero en posteriores inspecciones del 4 de agosto por la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y 14 de setiembre del 2020 por la OCI, se concluye que no se terminó la instalación. Esto se da cuenta al gerente de la Red, Edilberto Salazar. Se colocaron solo 4 equipos de 12 para aire acondicionado, 8 salas no contaban con estos instrumentos, no había paneles para control de temperatura, hubo deficiencias en las instalaciones eléctricas, no se contaba con un sistema de ventilación completo, entre otros.

Pesa a todo ello, EsSalud pagó en tres entregas la suma de S/ 2 368 104, menos una penalidad por mora. Contraloría señala que hay un perjuicio de S/ 235 222 porque no se descontó ese monto al no haberse instalado todos los equipos. “En ninguno de los informes se solicitó descuento”, precisa. Llempen, según la entidad de control, tendría presunta responsabilidad administrativa y civil; y Pedro Obando Sánchez, jefe de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria, solo en lo administrativo.