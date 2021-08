El exministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció sobre la renuncia de Fiorella Molinelli como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), quien es investigada por ser la presunta cabecilla de la organización criminal de El Club de las Farmacéuticas.

“Puede suceder que efectivamente estén implicadas las autoridades del más alto nivel, pero eso la investigación lo determinará o puede suceder que no, claro. Siempre hay una responsabilidad de la máxima autoridad por no haber supervisado adecuadamente , pero eso lo determinara la investigación, yo no lo puedo afirmar, yo he visto el compromiso de la doctora Molinelli en los trabajos, pero creo que la investigación tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, dijo Ugarte a ATV Noticias.

Asimismo, señaló que tras las irregularidades detectadas hay que “investigar a fondo, caiga quien caiga”.

Fiorella Molinelli es investigada por el Club de las Farmacéuticas

El primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga la existencia de la presunta organización El Club de las Farmacéuticas, acusada de compras irregulares en EsSalud durante el estado de emergencia sanitaria, y cuya líder sería la entonces presidenta ejecutiva del seguro social Fiorella Molinelli Aristondo.

La tesis del Ministerio Público es que los funcionarios implicados habrían aprovechado sus cargos para “obtener un beneficio patrimonial ilícito previa concertación realizada con los representantes de determinadas empresas proveedoras”, para lo cual habrían coordinado con personas vinculadas a los proveedores sobre las condiciones contractuales en beneficio de sus intereses.

Sindicato pedía que separen a Molinelli del cargo

Estas coordinaciones se habrían dado en varias etapas en el 2020 y Molinelli habría tenido conocimiento de ello. En tanto, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) ya había exigido la destitución inmediata de la presidenta ejecutiva a inicios de agosto.

