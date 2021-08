Regidora de San Juan de Miraflores denuncia que fue impedida de ingresar a municipio

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Erika Alanya Barra, regidora de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, denunció que personal de seguridad le impidió el ingreso a la sala de alcaldía del local municipal.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes 9 de agosto cuando la regidora quiso ingresar al tercer piso grabando con su teléfono celular para poder cumplir su función fiscalizadora, ya que la alcaldesa Cristina Nina se encuentra suspendida del cargo por estar detenida preliminarmente en medio de las investigaciones que afronta por presuntamente liderar una organización criminal.

“En el momento que quiero ingresar, me obstruyen el paso a la puerta de ingreso, me agarraron el brazo, me pusieron el pecho y poniendo resistencia. Desconozco este personal, nunca los he visto dentro de la municipalidad”, mencionó Alanya.

Tras identificarse y llamar a la secretaria de ese despacho, finalmente pudo ingresar. No obstante, la regidora afirma que hay varios actos irregulares que se estarían cometiendo luego de la detención de la burgomaestre.

Uno de ellos es que se estaría contratando a nuevo personal sin dar cuenta a los regidores. Por ello, solicitarán una sesión de concejo para que sean informados de estas supuestas contrataciones .

“Hay un rumor por parte de los vecinos de que va a haber trabajo en la municipalidad. No se puede contratar a más personal”, indicó Alanya en referencia a un grupo de personas que se encontraban en los exteriores del municipio tras haber recibido supuestas ofertas laborales en la municipalidad.

La solicitud para la sesión de concejo está firmada por Alanya, así como por otros regidores, entre los que se encuentra Marie Ayasta, quien aseguró que las denuncias por presunta corrupción en la gestión de Cristina Nina vienen de hace bastante tiempo.