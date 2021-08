Pese a la campaña de desinformación contra la vacuna de Sinopharm, el cuarto Vacunatón superó la meta con más de 400.529 dosis aplicadas en Lima metropolitana y Callao. Lo esperado, en esta parte del país, era atender solo a 300.000 ciudadanos en 60 horas continuas.

Esta actividad también se realizó, con diferentes horarios, en Lima región, Arequipa, Tumbes, Cajamarca, Pasco, Ica, Junín y Piura. En estas dos últimas, incluso, se agotaron las dosis antes del plazo programado. Así, este fin de semana, los vacunatones desarrollados a nivel nacional llegaron a atender a más de 735.294 peruanos.

Del total, el 40,7% recibió su segunda dosis, lo cual les ha permitido completar la protección. En el caso de Lima y Callao, este grupo recibió la vacuna de Pfizer; mientras que aquellos mayores de 38 años o rezagados que acudieron por su primera dosis fueron inoculados, principalmente, con Sinopharm.

Para el ministro de Salud, Hernando Cevallos, estas cifras representan un récord nacional; sin embargo, aún queda el gran desafío de conseguir más vacunas en agosto y setiembre, a fin de incrementar la inmunización ante una eventual tercera ola. “Hemos avanzado en cerrar la brecha, no solo en regiones y en Lima, sino también en la vacunación a mayores de 50 y con mayor razón a los de 60 años. Ellos tienen la prioridad, pero necesitamos que se acerquen. El Minsa también va a salir a buscar a estos pobladores”, afirmó.

Este cuarto Vacunatón en Lima, que por primera vez duró 60 horas, alcanzó las 400.000 dosis en su reporte inicial; mientras que el anterior, de 36 horas, superó las 467.000. “Esa es la mayor cifra en vacunatones. Lo registrado en esta jornada se actualizará y elevará con las horas. El contexto fue diferente: se incluyó a Sinopharm y se luchó contra la desinformación”, afirmó el analista de OpenCovid-Perú, Juan Carbajal. Agregó que hace tres semanas se había aplicado cerca del 50% de dosis de Sinopharm, pero, tras esta jornada, se superó el 80%.

Afluencia y quejas

En los 22 centros de vacunación de Lima y Callao, los asistentes mostraron confianza en todas las vacunas. En el Parque de la Exposición, del Cercado, se observó gran afluencia de público y largas colas cerca del mediodía. “Me tocaba el 5 de agosto, pero por viaje recién vengo por mi segunda dosis”, dijo un vecino de La Victoria, de 56 años.

En otros centros, la asistencia fue menor en ciertas horas que en jornadas anteriores, como en Aljovín, del Cercado. Pero hubo aquellos en los que los asistentes reportaron falta de vacunas, como en el Real Felipe (Callao); y Plaza Lima Norte (Independencia). En este último, hubo gran malestar luego de que pasadas las 11 a.m. el personal informara que una ambulancia había ido a recoger las dosis y la vacunación se reanudaría en tres horas. “Llegué a las 4 a.m. Me he tardado en venir, porque trabajo. No tenemos tiempo. Tampoco sabemos si llegarán las vacunas”, dijo un asistente.

Vacunatón 2021, Colas

Panorama regional

En otras regiones donde también se llevó a cabo el Vacunatón, y cuya mayoría de casos usó Sinopharm, hubo masiva afluencia. En Piura, que atiende a los mayores de 40 años, se superó la meta de 50.000 dosis antes de lo previsto. En Junín, donde ya inmunizan a los ciudadanos de 28 años a más, las dosis también se agotaron en los puntos de Huancayo y Chilca.

Hay que recordar que, en estas localidades, las metas iban entre 20.000 y 50.000 dosis.

Por su parte, el jefe de la Diresa de Tumbes, Harold Burgos, informó que, si bien, al inicio, hubo resistencia de la población, esto ha sido superado y la principal dificultad ahora es la distribución de vacunas. En esta región, hubo un Vacunatón y se espera otra jornada esta semana para mayores de 40 años.

En tanto, Pucallpa recibió a ciudadanos de las vecinas Huánuco y Tingo María, dado que ya vacunan a mayores de 18 años.

“A no frenar a las regiones con avance”

El ministro Cevallos reiteró que hay un retraso en la llegada de las dosis de Sinopharm, lo cual dificultaría otro Vacunatón esta semana.

Percy Mayta-Tristán, director de investigación de la Universidad Científica del Sur, se mostró en desacuerdo con la idea de “uniformizar” los grupos etarios para que la mayoría de regiones coincida en 40 años y, más bien, consideró necesario que se avance “lo más rápido posible”. “Sería contraproducente frenar a las regiones con mayores avances”.

Señaló que se debe priorizar la entrega de dosis en las regiones con mayor brecha y, en los próximos dos meses, planear incentivos para que la población se vacune.

Hernando Cevallos, Minsa, Vacunatón

La clave

Ya van 14,8 millones de dosis aplicadas, de las cuales 6,1 corresponden a la segunda dosis. Más de 2.600 brigadas trabajaron en los vacunatones realizados en 8 regiones.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.