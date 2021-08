Cajamarca: epidemiólogo pide a población no tener miedo a vacuna Sinopharm

El director de Epidemiología de la Disa Jaén (Cajamarca), Mario Vásquez Domínguez, invocó a la población a no prestar atención a los rumores sobre “que la vacuna Sinopharm no es efectiva y que no protege”.

Sostuvo que, de acuerdo a los estudios realizados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la vacuna del laboratorio chino es efectiva hasta en un 94%.

En entrevista a diversos medios de comunicación, el especialista manifestó que “todas las vacunas que el Gobierno del Perú ha adquirido para inmunizar a la población cuentan con los lineamientos científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Personal de salud

Asimismo, subrayó que el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) realizó una investigación relacionada al personal de salud de primera línea que recibió la vacuna Sinopharm y determinó que su efectividad y eficacia es superior al 90%.

Mario Vásquez dijo que “no se le puede atribuir poca efectividad y eficacia a la vacuna Sinopharm por informaciones de grupos antivacunas, que lo único que buscan es sembrar miedo en la población”.

