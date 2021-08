La cuarta Vacunatón se realiza en ocho regiones del Perú de forma simultánea. El personal de salud aplicó dosis durante la madrugada y continuará hasta las 7 de la noche de este domingo, con el fin de poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos.

El Ministerio de Salud anunció que se reportó la inoculación de más de 220.000 dosis de vacunas; sin embargo, el objetivo es llegar a 300.000. La campaña es de 60 horas continuas y la asistencia de las personas refleja el interés que tienen por protegerse contra la enfermedad, pese a que en las últimas semanas hubo una campaña de desinformación contra los fármacos desarrollados por Sinopharm.

Los departamentos donde los habitantes puedan asistir a vacunarse, si figuran en la plataforma Pongo el hombro, son: Ica, Arequipa, Piura, Junín, Pasco, Lima (Metropolitana y Región), Callao, Cajamarca y Tumbes. Deberán portar doble mascarilla y protector facial.

En Vivo: Vacunatón EN VIVO HOY 8 de agosto: últimas noticias de la jornada de 60 horas continuas 12:03 Se aplicaron más de 220.000 dosis contra la COVID-19 en Lima y Callao Hasta las 9.00 a. m. de este domingo 8 de agosto, el portal del Ministerio de Salud (Minsa) registra más de 220.000 dosis contra la COVID-19 aplicadas durante la cuarta Vacunatón que se desarrolla en Lima metropolitana y Callao. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Información de Salud (Reunis) del Minsa, desde las 7.00 a. m. del viernes 6 de agosto se inocularon 220.647 dosis en la capital y en la provincia constitucional, número que equivale al 73,55% de la meta establecida por las autoridades de la institución.

¿Cuándo es la cuarta Vacunatón en Perú?

La cuarta Vacunatón en Perú se realiza desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de agosto. En total, serán 60 horas ininterrumpidas en ocho regiones, las cuales son Ica, Arequipa, Piura, Junín, Pasco, Lima (Metropolitana y Región), Callao, Cajamarca y Tumbes.

¿Quiénes pueden vacunarse en la cuarta Vacunatón?

Personas mayores de 38 años y/o ciudadanos pendientes de la primera dosis.

Niños y adolescentes de 12 a 17 años con síndrome de Down.

Rezagados de la segunda dosis.

Personas de otros grupos que no se hayan vacunado: mayores de 50 años, adultos mayores, embarazadas, personas con comorbilidades, y con enfermedades raras y huérfanas.

Los 22 centros del Vacunatón en Lima y Callao

Aquí te dejamos los 22 locales para esta cuarta Vacunatón. Cabe resaltar que los otros centros de inmunización estarán atendiendo de acuerdo al horario establecido.

San Juan de Lurigancho

Parque Zonal Huiracocha (peatonal) - Av. Próceres de la Independencia 1568, San Juan de Lurigancho.

San Martín de Porres

Parque Zonal Mayta Cápac (peatonal y vacuna car) - Av. Angélica Gamarra, San Martín de Porres.

Comas

Parque Zonal Sinchi Roca (peatonal) – Av. Sinchi Roca s/n (puerta 5), Comas.

Independencia

Coliseo de la Amistad Perú-Japón (peatonal) - Av. Huamachuco s/n Tahuantinsuyo, Independencia.

Plaza Norte (peatonal) - Av. Tomás Valle

Barranco

Complejo Deportivo José Gálvez Chipoco (peatonal) – Av. San Martín cuadra 2 (frente al Parque los Héroes), Barranco.

Villa María del Triunfo

Complejo Deportivo VMT (peatonal y vacuna car) – Av. Primavera 1491, Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

Polideportivo VES (peatonal y vacuna car) - Avenida 1 de Mayo s/n, Villa El Salvador.

Surco

Jockey Club del Perú (solo vacuna car) – ingreso por Av. Javier Prado, Urb. Monterrico, Santiago de Surco

Ate

Estadio Municipal de Ollantaytambo (peatonal) – Av. Alfonso Ugarte 1549, Puerta 9, Ate

San Isidro Labrador (peatonal) – Av. Nicolás Ayllón 3900, Ate

Santa Anita

Estadio Municipal Santa Anita - Cruce de la Av. Encalada con Av. Ferrocarril, Santa Anita

Callao

Estadio Campolo Alcalde (peatonal y vacuna car) - Callao

Real Felipe (peatonal) - Plaza Independencia, Callao

Cercado de Lima

Parque de la Exposición (habilitado para personas que trabajan) – Av. 28 de Julio, Cercado de Lima

Centro Aljovín (peatonal) - Jirón Sandía 300, Cercado de Lima

Surquillo

Estadio Municipal Carlos A. Moscoso (peatonal y vacuna car) – Av. Tomás Marsano 1199, Surquillo

San Luis

Videna (peatonal y vacuna car) - Av. del Aire cuadra 8 s/n, puerta 4, San Luis.

La Molina

Estadio Monumental (solo vacuna car) - Av. Javier Prado Este 7700, Ate

San Isidro

Complejo Deportivo Municipal San Isidro - Av. Augusto Pérez Araníbar 1355, San Isidro

Lince

Playa Miller (habilitado para personas que trabajan) – Av. Gral. Salaverry 1210, Jesús María

Miraflores

Clínica Delgado (peatonal) - Calle General Borgoño 15074

Padrón de vacunación Pongo el hombro

¿Aún no sabes si puedes ir a vacunarte? Recuerda que durante el Vacunatón no es necesario estar dentro del padrón de vacunación. No obstante, se debe respetar el cronograma establecido por el Gobierno.