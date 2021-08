Tacna: padres de Judith Machaca siguen en la búsqueda de justicia por asesinato de su hija

Los padres de Judith Machaca Cauna, la joven que fue hallada muerta el 9 de febrero de este año en un pozo a más de 80 metros de profundidad, siguen en la búsqueda de justicia por el crimen de su hija.

Este domingo, Susana Cauna Dávila y Gabino Machaca Romero, levantaron una pequeña capilla en el distrito rural La Yarada Los Palos, muy cerca al lugar donde fue hallado el cuerpo de Judith.

El principal sospechoso de la muerte de Judith y de la menor Noemí, hallada también en el pozo, es el prófugo policía Santiago Cristian Paco Mamani (24). Gabino y Susana pidieron justicia para su hija y la captura de Paco, además de celeridad en la investigación.

“Ella está muerta. Pero yo nunca me voy a olvidar de ella. Siempre estará viva. Por eso voy a seguir luchando para exigir justicia y para que no quede impune la muerte de mi hija. Me la mataron en un crimen terrible. La enmarrocaron y la tiraron a un pozo, pensando que nunca la íbamos a encontrar”, dijo Susana Cauna a los medios locales.