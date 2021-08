Minsa aplicó más de 62.400 dosis contra la COVID-19 en pueblos indígenas amazónicos

El Ministerio de Salud continúa con sus campañas de vacunación en el Perú para inmunizar a las personas mayores de 38 años, en algunas regiones, y evitar que una tercera ola afecte con más casos y muertes.

A través de su cuenta de Twitter, el Minsa informó que las brigadas de salud siguen inmunizando a los pueblos indígenas amazónicos. Hasta el 6 de agosto se han aplicado 62.499 dosis a los pobladores, de los cuales 38.856 ya tienen la primera dosis y 22.643 ambas.

Minsa aplicó más de 62.000 dosis contra la COVID-19 a pobladores indígenas amazónicos. Foto: Minsa

Más de seis millones de ciudadanos completaron su vacunación contra la COVID-19

El Ministerio de Salud informó que más de 6 000 000 de ciudadanos completaron su vacunación contra la COVID-19 y ya tienen ambas dosis. El Minsa recordó a la población que si te toca tu segunda dosis, debes acudir al mismo centro de vacunación donde te aplicaste la primera.

Padrón de vacunación Pongo el hombro

¿Aún no sabes si puedes ir a vacunarte? Recuerda que durante el vacunatón, no es necesario estar dentro del padrón de vacunación. No obstante, se debe respetar el cronograma establecido por el Gobierno.