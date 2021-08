Estafan con venta de repuestos para autos de alta gama importados de EE. UU.

Diversos ciudadanos han denunciando estafas con la venta de repuestos importados desde Estados Unidos para vehículos de alta gama. El involucrado, identificado como Juan Carlos Hinojosa Peralta, usaba una cuenta de Facebook para ofrecer los productos.

En mayo, Nil Clemente, dueño de un taller automotriz, depositó un adelanto para adquirir unos productos para un cliente. “Nos contactamos a través de una página que tiene en Facebook. Nos cotizó los repuestos, nos mandó la procedencia y todo lo necesario. Fueron aproximadamente 2.000 soles”, contó a Domingo al día.

Cumplido el plazo de entrega, Hinojosa indicó que habían retrasos. Clemente comprendió que la importación podría tardar unos días más, hasta que le bloquearon las llamadas y decidió indagar sobre él en redes sociales.

En la página de Facebook denominada Jeep Perú Import Lima, descubrió que otras personas también habían sido engañadas. “Desde un principio, cuando él recibe el dinero y cotiza con los proveedores, él sabe el precio. Me estuvo paseando”, agregó.

En Piura, otro ciudadano relató que también fue víctima de estafa. “Yo necesitaba los repuestos para mi auto. Me dijo que eran 12 días y que tenía que depositarle el 70%”. Le transfirió más de 2.000 soles y nunca le respondió más, por lo que evalúa interponer una denuncia. “Es un delincuente, más personas pueden caer”, sostuvo.

El hombre utilizaba el nombre de la empresa de importaciones San Miguel, por lo que el propietario lo denunció. “Las personas le han estado dando abonos y nunca llegaban los repuestos. La gente nos ubicaba y nos decían que les devolviéramos el dinero”, declaró la representante.

Por su parte, Hinojosa indicó que tuvo problemas personales para ejecutar las importaciones y que ahora no cuenta con los recursos económicos para hacerlo. “Haré, de parte mía, de asumir la responsabilidad y no tener ese cargo de conciencia, de no lavarme la manos y poder cumplir con ellos tarde o temprano”, dijo.