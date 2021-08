Cuarta Vacunatón: reportaron largas colas en vacunatorio de Independencia

La cuarta Vacunatón 2021 se está llevando a cabo en 22 vacunatorios de Lima y Callao, además de las regiones designadas para la campaña masiva, con el objetivo de inmunizar a la población mayor de 38 años.

Precisamente, el Coliseo de la Amistad Perú-Japón, ubicado en la avenida Huamachuco s/n Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, reportó largas colas durante la mañana. La República pudo conocer que las personas no pudieron ingresar por algunos minutos debido al relevo del personal que laboró durante la madrugada.

Coliseo de la Amistad Perú-Japón de Independencia. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

Cuarta Vacunatón supera la meta al aplicar 350.000 dosis

El epidemiólogo Antonio Quispe, integrante del equipo técnico a cargo del proceso de transferencia en el Ministerio de Salud (Minsa), informó que en la cuarta Vacunatón en Lima, Callao y ocho regiones, se logró administrar más de 350.000 dosis contra la COVID-19, y se superó la meta trazada de 300.000 que se tenían pensadas inicialmente.

Padrón de vacunación Pongo el hombro

¿Aún no sabes si puedes ir a vacunarte? Recuerda que durante el Vacunatón no es necesario estar dentro del padrón de vacunación. No obstante, se debe respetar el cronograma establecido por el Gobierno.