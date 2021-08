A pesar que la cuarta Vacunatón llegó a su fin a las 7.00 p. m., un numeroso grupo de personas formó cola en los exteriores del vacunatorio del Parque de la Exposición a la espera de recibir su dosis contra la COVID-19.

La fila iniciaba desde la puerta principal del recinto, en la avenida 28 de julio, y se extendía casi hasta la avenida Paseo de la República. Allí había dos colas, una para recibir la primera dosis y otra para la segunda dosis, así como para rezagados. En ninguno de los casos se respetaba el distanciamiento social.

TV Perú entrevistó a algunas de las personas que se encontraban esperando, quienes mostraron su disconformidad por el caos generado en este punto.

“Como todo el mundo, quiero que me vacunen, pero hay gente que se está metiendo adelante y están creando un tumulto que parece que ya no nos van a vacunar. No estoy seguro todavía”, comentó un hombre.

“Pido más orden, demasiado desorden, todo improvisado. Los policías y serenos están parados con celular jugando, cuando deberían estar poniendo orden”, comentó otro ciudadano que acudió por su primera dosis.

Ellos indicaron que fueron este domingo por la noche ya que no tendrían tiempo para poder ir en el transcurso de la siguiente semana.

Además de las filas en los exteriores, al interior se observó otras colas de personas, aunque más pequeñas. Asimismo, había gente esperando en las sillas dentro del vacunatorio.

Quienes estaban cerca a la puerta comenzaron a reclamar, pero dijeron que no recibieron respuesta de parte de los encargados ni de los agentes de seguridad sobre si los atenderían.

La mayoría de los entrevistados por el citado medio indicaron que habían acudido entre las 6.00 p. m. y minutos antes de las 7.00 p. m.