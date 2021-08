Una ciudadana, identificada como Keila Lozano Mendoza, señaló que la habrían suplantado en la vacunación contra el nuevo coronavirus. La mañana de este domingo, cuando fue a inocularse, le comentaron que figuraba como vacunada y que su primera dosis habría sido dada el sábado 7 de agosto en San Juan de Lurigancho, cerca de las 4.30 a. m., pese a que vive en San Martín de Porres.

La mujer manifestó que el Ministerio de Salud tomó su denuncia y le explicaron que debía esperar de dos a tres días mientras se realizan las investigaciones, por lo que por ahora no se podrá inmunizar.

Detalló que llegó a las 11.30 a. m. a la sede de la Playa Miller, en Lince, pero luego de firmar la aceptación de la vacunación, le informaron que en el sistema figuraba que lo había hecho en el local del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho.

“Me indicaron que tenía que esperar de dos a tres días a que se hicieran las investigaciones y que de repente había sido un error de tipeo o un homónimo (...). Entonces, me dijeron que tenía que esperar la respuesta del Minsa y que mientras tanto no me puedo vacunar”, relató a La República.

Cabe mencionar que su carnet de vacunación digital también registra que se inoculó el sábado 7.

Ventanilla: mujer denunció que la suplantaron dos veces en vacunación COVID-19

El 15 de julio, Norma Roxana Valencia denunció que fue suplantada hasta en dos oportunidades en dos centros de vacunación en el distrito de Ventanilla. La adulta mayor precisó que tuvo conocimiento de esta situación luego de que acudiera al centro de inmunización Aljovín en el Cercado de Lima para su primera dosis.

“Me doy con la sorpresa de que no solamente he sido suplantada en el asentamiento humano Defensores de la Patria, en Ventanilla, sino también en el Liceo Naval Capital de Corbeta Manuel Clavero Muga, en el mismo distrito también”, aseveró en una entrevista a Panamericana.