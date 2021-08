Coronavirus en Perú: 1,4 millones de personas aún sin ninguna vacuna

Son alrededor de 1.400.000 las personas mayores 60 años que aún no han sido vacunadas o no han recibido la segunda dosis contra el Covid-19, alertó el ministro de Salud, Hernando Cevallos. De este universo, casi un millón de adultos mayores no cuentan con ninguna dosis, mientras que unos 400.000 no completaron su protección con la segunda aplicación.

Ante ello, el Minsa anunció que irá en busca de aquellos ciudadanos que no han sido inoculados por distintas razones. “Se hará con Sisol y las Diris de Lima. Vamos a llevar en buses a las personas que no pueden ir a los vacunatones, vamos a llegar a sus domicilios”, adelantó el viceministro Gustavo Rosell.

Agregó que a nivel nacional existe una brecha importante de diferentes grupos etarios que faltan terminar con el proceso de inoculación. Según explicó, en Lima la brecha es más pequeña (120 mil), siendo las regiones donde se concentra el mayor número de rezagados. “No es lo mismo vacunar en Lima, Arequipa o La Libertad, que vacunar en la zona de selva”, precisó el viceministro de Salud.

Por su parte, Cevallos pidió dejar atrás los miedos y la desinformación, pues “todas las vacunas que aplica el Ministerio de Salud tienen las adecuadas garantías y nos salvan la vida”.

Camino a la meta

En tanto, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), en el primer día de la cuarta Vacunatón que se realiza en Lima y Callao, más de 76.000 personas fueron inoculadas en un lapso de 22 horas. El 80% de ellas (61.606 personas) recibieron su primera dosis, mientras que 15.029 tuvieron su segunda inoculación.

“Nos satisface porque esto está superando las expectativas que teníamos de este Vacunatón”, señaló Hernando Cevallos, quien instó a la población a seguir cuidándose para evitar más muertes en una tercera ola que llegaría en setiembre.

En tanto, en el segundo día de la Vacunatón se observó una gran cantidad de personas que acudieron a aplicarse la dosis de Sinopharm. Esto se pudo visualizar en el parque Huiracocha, donde se registró una masiva asistencia de la mañana.

De acuerdo con el integrante de Open Covid Perú, Juan Carbajal, en lo que va de agosto se han vacunado completamente a 603.630 personas con lo cual se viene “cosechando” todo lo “sembrado” en las vacunatones de julio. En esa línea, la tendencia a fin de mes sería de 8.5 millones con ambas dosis.

Vacunación en regiones

Asimismo, en las regiones también se está llevando a cabo la inmunización para acelerar el proceso de protección de la población. Arequipa, Puno y Cusco emprendieron ayer jornadas ampliadas de vacunación contra el Covid-19, a fin de superar las brechas de grupos etarios sin protección.

En la provincia de Arequipa se inició la cobertura del grupo de 40 a 44 años con primera dosis con la vacuna de Sinopharm. En tanto, en Cusco, el Vacunatón es para personas de 40 a 49 años, quienes deben recibir su primera o segunda dosis de Sinopharm. En Puno se inició la inmunización de los mayores de 45 años, en las ciudades de Puno y Juliaca.

Y en Ucayali se está llevando a cabo la aplicación de dosis a mayores de 18 años desde ayer sábado. La jornada acaba hoy.

Darán licencia laboral para ir a vacunarse

A fin de incrementar la asistencia en los centros de vacunación, el Gobierno promulgó la Ley Nº 31334, la cual concede el derecho a licencia remunerada a los trabajadores en el día programado para su inmunización contra el Covid-19. Dicho permiso será otorgado hasta por cuatro horas en el día programado, con goce de haber, tanto en el sector público y en el sector privado.

En caso de existir una situación excepcional por la cual el vacunatorio no se encuentre operando el día de la licencia, se podrá volver a solicitar el permiso.

La ley entrará en vigencia desde hoy y el Poder ejecutivo reglamentará la norma.

