Se siguen confirmando nuevas irregularidades en la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, luego de una revisión a los contratos por locación de servicios en este 2021.

Todo ello fue detectado en el informe de acción posterior n.° 13404-2021, formulado por la Contraloría General de la República, entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Este documento ha sido remitido al burgomaestre Marcos Gasco para las acciones respectivas.

Una primera observación se vincula con la contratación de Ana Cecilia Ubillús Ticlla, ex prefecta regional de Lambayeque, para que brinde el servicio especializado en relaciones interinstitucionales y gestión pública en la comuna de Chiclayo, de acuerdo a la orden de servicio n.° 0000097, de 8 de febrero de 2021.

En el presente caso, la Contraloría señala que en la contratación de Ubillús Ticlla se efectuó una sola cotización y no se respetó la normativa que rige para la contratación por locación de servicios. Esta irregularidad fue cometida por la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.

Dicha contratación fue solicitada por la Gerencia Municipal de la MPCh ante la Gerencia de Administración y Finanzas, a fin de contar con los servicios de un coordinador de relaciones institucionales por un plazo de tres meses, de acuerdo al memorando n.° 46-2021, de 25 de enero de 2021.

Un día después, el 26 de enero, la Gerencia de Administración y Finanzas derivó dicho requerimiento a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial para el trámite y la evaluación respectiva de la contratación. Es así que, el 27 de enero, este último despacho efectuó la cotización del servicio e invitó, a través de un correo electrónico, a Ana Ubillús para que participe en el proceso.

En respuesta, el 28 de enero, Ubillús Ticlla remitió, entre otros documentos, su propuesta económica por S/ 10.500 y su currículo vitae. Once días después, el 8 de febrero, la Subgerencia de Logística procedió a emitir la orden de servicio para la contratación de la ex sub prefecta regional, por S/ 10.500, y el período de tres meses (8 de febrero- 7 de mayo de 2021).

Caso

Como segunda observación está que la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas contratar a una asistente administrativa, según el informe n.° 020210-2020, de 21 de septiembre de 2020.

Días después, el 5 de octubre de 2020, este pedido de contratación recibió la autorización de la Gerencia Municipal, luego que el despacho de Administración informara las pretensiones del área de Logística.

De esta manera, el 5 de septiembre la persona identificada como Katerine Alarcón Torres presentó una carta de presentación para el cargo de asistente administrativa, donde señalaba una propuesta económica de S/ 7.500.

En este caso, la Subgerencia de Logística efectuó una sola cotización para contratar, hasta en tres oportunidades, los servicios de Alarcón Torres, a través de las ordenes de servicios n.° 0000880, n.° 0001245 y n.° 0000012, de fecha 12 de octubre, 1 de diciembre y 21 de enero de 2021, respectivamente.

Sobre el particular, el ente de control observó que Alarcón Torres tampoco cumplía con la experiencia requerida en los términos de referencia del contrato, la cual consistía en la preparación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la MPCh.