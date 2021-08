Áncash: pacientes reclaman por problemas para acceder a citas

Los pacientes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, región Áncash, vienen realizando diversos reclamos para acceder a una cita médica en el nosocomio. Ellos señalan que no pueden realizar el trámite para separar atención ni llamando por teléfono o de forma presencial.

Según testimonios, indican que llegan a la puerta principal del nosocomio sureño para preguntar de qué manera pueden acceder a una cita médica; sin embargo, lo único que el personal les dice es que deben llamar a los números de “fonocitas” para acceder a una consulta médica.

“Desde el viernes, he estado llamando y no me contestan. Timbra y timbra, pero no contestan. He venido al hospital y me dicen que tengo que llamar. Yo estoy buscando cita para mi hermana porque necesita ser revisada por el ginecólogo”, expresó una de las afectadas, Rosa Laurencio.

Algunas personas indican que, a pesar de que han sido referidas desde otros establecimientos de salud, tampoco pueden acceder a una consulta.

“El servicio de salud en el Perú en general es una desgracia. Yo tengo referencia, he venido para buscar una cita y me dicen que llame, que no hay otra forma. He llamado a los tres números y no contestan”, expresó sumamente molesta Carmen Rodríguez.

Vale indicar que el hospital instaló el servicio de “fonocitas” a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, con el objetivo de no generar aglomeraciones.

Reunión

El lunes último, Benjamín Paredes Ayala asumió la dirección del hospital y sostuvo una reunión con los médicos. En esta primera conversación, los galenos le expusieron el problema que existe con las citas.

Según el presidente del Cuerpo Médico, Leandro Pérez Rodríguez, el nuevo funcionario les indicó que se volvería a implementar el servicio de solicitud de citas de manera presencial, como se venía haciendo antes de la pandemia, debido a que el mecanismo de “fonocitas” no ha obtenido resultados positivos.

También se acordó realizar consultas en la tarde para atender la alta demanda.