Luego de conocer que solo la bancada de Juntos por el Perú (JP) respaldará con su voto de confianza al premier Guido Bellido y su gabinete, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, pidió al presidente Pedro Castillo que rectifique los errores cometidos y al Congreso no proceder de manera obstruccionista.

La autoridad regional señaló que el país atraviesa una inestabilidad política y económica, y se requieren acciones idóneas, las que conlleven a recuperar la confianza en los sectores productivos y económicos.

Lamentó que Pedro Castillo a menos de un mes de asumir funciones sea cuestionado y exista la tendencia a la desaprobación de la población, debido a la cuestionada designación de ministros.

“La Constitución le otorga facultades para conformar su gabinete, sin embargo, si la autoridad gubernamental comete errores debe rectificar por el bienestar del país”, enfatizó.

Acciones con madurez política

El también expresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) remarcó que el Congreso debe actuar con madurez política.

“Creo que las diferentes bancadas deben analizar criterios, no ser obstruccionistas y dar el voto de confianza al gabinete, lo que no significa que no interpelen o censuren a los ministros en el marco de su reglamento que tiene rango de ley”, explicó a La República.

Guevara Amasifuén precisó que, en el vocabulario de la clase política, no debe existir los términos vacancia y disolución. “Es fundamental que se valore el consenso y la continuidad de las buenas prácticas democráticas”, expresó.

Decisiones sin manipulación

A su turno, el decano del Ilustre Colegio de Abogado de Lambayeque (ICAL), Carlos Martínez Oblitas, consideró que es importante recuperar el diálogo y la tolerancia entre los miembros de los diferentes poderes del Estado.

“Urge un entendimiento entre el presidente Castillo y los parlamentarios, sin que haya manipulación en la toma de decisiones, pues de lo contrario se enrumbará al país hacia el abismo económico y político”, apuntó.