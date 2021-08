Lambayeque: piden intervención de presidente Pedro Castillo en Pacora por caso agua con arsénico

Ante la problemática de la contaminación de agua con arsénico y la desatención de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacora, Virgilio Arboleda, pidió la intervención del presidente Pedro Castillo.

El burgomaestre señaló que la problemática se agudiza con el paso de los días, y lamentó que las exautoridades gubernamentales no hayan atendido a los reclamos de la población, que desde hace más de dos años está en riesgo por el consumo de agua con metales pesados.

Arboleda enfatizó a La República que es necesario que el mandatario conozca in situ el problema de Pacora, y exija al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) y Ministerio de Salud (Minsa), las acciones inmediatas por el bienestar de 5.000 personas.

“Son niños y adultos los que están en riesgo de desarrollar cáncer y otros males, debido al agua contaminada. Las autoridades nos abandonaron, lo que no es justo”, sostuvo.

Incumple compromisos

En ese contexto, precisó que Epsel se comprometió en octubre de 2020 a comprar un dispositivo llamado lecho filtrante para eliminar el arsénico del pozo n.° 1, el cual se ubica en la zona urbana del distrito, sin embargo, a la fecha no cumple.

La autoridad municipal manifestó que por esa razón se dejó de distribuir el líquido elemento a los pobladores, lo que conllevó que la entidad prestadora se comprometa en distribuir agua en cisternas.

“Desde hace mes y medio no tenemos servicio de agua potable, y Epsel no cumple con enviar las seis cisternas al día para la entrega del líquido elemento en dos turnos. No es posible que se burlen de la población, y más cuando hay una pandemia por COVID-19”, comentó.

Declaratoria de emergencia sin resultados

Sobre la declaratoria de emergencia que se oficializó por el agua contaminada, dijo que culminó sin que los diferentes ministerios cumplan con sus funciones.

En ese sentido, insistió que el presidente Castillo tome acciones y no abandone a Pacora. “Se espera que la primera autoridad del país nos escuche y solicite al MVCS explicaciones, debido a la deficiente labor de Epsel, administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)”, expresó.

Fiscalía y Defensoría

Al mismo tiempo, requirió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo intervenir por la actuación ineficiente de Epsel.