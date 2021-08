Alrededor de 1 400 000 personas mayores 60 años aún no fueron vacunadas o no recibieron la segunda dosis contra el nuevo coronavirus, alertó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El titular del sector indicó también que una tercera ola de la pandemia se podría registrar en los próximos meses, por lo que es importante avanzar con las campañas de inmunización.

“Dentro de la población que no va a vacunarse tenemos personas que no han completado una correcta vacunación. No se han vacunado o no tienen la segunda dosis, la cual es muy importante para tener un nivel de inmunidad contra la COVID-19 y las recientes variantes que han aparecido que son mucho más contagiosas”, declaró en una entrevista con Exitosa.

Además, detalló que más de 900.000 adultos mayores no se aplicaron ninguna vacuna y un promedio de 400.000 no acudieron para la segunda inyección .

“La preocupación de esta pandemia es que no nos golpee mucho y nos permita evidentemente tener un camino de reactivación económica. No obstante, si nos golpea y no podemos contenerla porque la población no está vacunada, establecimientos de salud no están con la capacidad que quisiéramos, pues sí, esto va a golpear las actividades económicas”, agregó.

