Arequipa: se agudizan pugnas en docentes sindicalizados con la Fenateperú

Elizabeth Huanca

Son tres gremios que afilian a los maestros de Arequipa. El clásico Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), el Sindicato Magisterial Regional Arequipa (Simag) y el Sindicato de Profesionales en la Educación de las Bases de Arequipa (Sipeba), este último depende de la Fenateperú fundado por el ahora presidente Pedro Castillo.

Entre estos tres grupos se desató una disputa para obtener las denominadas licencias por representación sindical, un permiso con goce de haber otorgado a sus dirigentes para que los representen. Según el decreto supremo 001-2020-MINEDU por cada Dirección Regional de Educación otorgan tres cupos máximo. La norma precisa que si hay más de dos gremios corresponden dos cupos al grupo con mayor número de afiliados.

En Arequipa, hasta el 2019, el Sutep, liderado por Adolfo Quispe Arias, copó las tres plazas. Era el único gremio reconocido en la Gerencia Regional de Trabajo (GRT). Con la inscripción del Simag, dirigido por Walter Andía Salinas, perdió un cupo el 2020. Ahí comenzó la controversia.

Según Andía, ellos tienen en su padrón 6.000 maestros, la mayor cantidad inscritos. Les correspondía tres licencias por cantidad de afiliados y una ley de pacto Colectivo que firmaron en 2015 con el Gobierno Regional. Para Andía al Sutep deben quitarle su cupo pues se trata de una organización nacional.

Según la Gerencia Regional de Trabajo (GRT), el padrón del Simag afilia a 2 188, el del Sutep 43 y el Sipeba 53. Bajo ese lineamiento, dos de las licencias irían para el Simag una para el Sipeba, dejando fuera al Sutep.

Quispe rechaza esta lógica. Dice que su gremio actualiza los datos de sus afiliados y superarían 6,500.

-¿Miente la Gerencia de Trabajo?, preguntamos.

Aclara que esos datos corresponde a 2008 y ya actualizaron la información.

En medio de la disputa, la secretaria regional del Sipeba, Rosa Luz Pérez Ramírez solicitó también una licencia. Pérez y Andia coinciden que al Sutep no le corresponde ninguna licencia.

Equidad

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, precisa que en la región hay 14.400 maestros del sector público y apenas 16% está sindicalizado. Aplicó el criterio de “razonabilidad y proporcionalidad” y entregó un cupo por sindicato cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2021.

Quispe y Andía rechazan esta salida. Ambos impugnaron esa distribución. Incluso Quispe anunció una denuncia contra Sánchez en la Fiscalía por “trasgredir normas”.

“Las licencias no se dan por equidad”, arremete. Califica de irregular el permiso sindical a favor del Sipeba. Señala que la norma, comprendida en la Ley de Reforma Magisterial, da como plazo máximo para tramitar este derecho el último día de noviembre del año anterior a la vigencia del beneficio sindical.

A decir de Quispe, el gremio que representa al presidente Castillo, recién se inscribió ante el Registro de Organizaciones Sindicales de Servicios Públicos (ROSSP) de la Gerencia de Trabajo, en abril de este año, por lo que presentó la documentación fuera de plazo. Desde Asesoría Legal de la GREA, señalan que los tres expedientes de los gremios ingresaron recién este año, los admitieron en igualdad de condiciones.

“Sánchez busca deslegitimar al Sutep. Actúa por intereses personales y políticos pues quiere lograr algo ante el presidente Castillo, por eso favorece a su gremio”, señala. Por su parte, Pérez reta a los dos dirigentes a demostrar que sus gremios tienen la cantidad de afiliados que señalan. Explica que el Siteba demostrará que tiene mayor representatividad.

Actualizar padrones

La autoridad educativa pidió a los tres gremios actualizar la información. Deslinda favorecimientos hacia algunos dirigentes. “Si hubiera una buena gestión (desde el Sutep) no habría tanto divisionismo y evitaríamos estas controversias”, increpa.

El abogado de la GREA, José Aspilcueta aclara que la ley sobre licencias sindicales tiene vacíos por lo que no es irregular haber concedido por “equidad” un permiso para cada gremio. Explica que hace dos meses se publicó la Resolución Viceministerial 123-2021-MINEDU, que pone las reglas claras para conceder licencias en 2022. Una de ellas refiere que por medio del programa Nexus, se filtrará y depurará a los afiliados fallecidos y cuyos datos se repitan en las bases de datos. Ello para tener una data más exacta y fidedigna de cada gremio y otorgar dos licencias a quien demuestre mayor cantidad de afiliados.

Fondos del SUBCAFAE

El reconocimiento del Sigma provocó que el Sutep pierda uno de los dos puestos que ocupaba en el directorio de Subcomité de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación (Sub Cafae), eso enervó al Sutep.

El gerente de Educación acusó al Sutep de no rendir cuentas de las donaciones que le otorgó el Sub Cafae por S/ 230 mil hace tres años. Habrá conciliación, para que devuelvan el dinero o rindan cuentas. De no prosperar denunciarán a Quispe por la vía penal. Este dice que la anterior gestión debe responder por ello.

Cusco: Gremio que fundó Castillo se divide

El Suter, adherido al Fenateperú, gremio que fundó Castillo, se fracturó en Cusco. Tiene dos dirigencias y ambas luchan por la licencia sindical.

El Suter estaba dirigido por la actual congresista Kati Ugarte. Tras su salida, se produjo la fractura. La dirigencia se dividió en la facción de Gerardo Sapacayo y Antonio Quispe. Según Quispe, la ahora legisladora es culpable de la división. Dijo que la dirigencia le corresponde a él por ser el subsecretario de la gestión de Ugarte. “Tengo documentos que demuestran su aprovechamiento hasta días antes que asuma el cargo de congresista, por eso me sancionaron y gestionaron la licencia sindical a otro profesor que no le corresponde”, denunció.

La gerencia de Educación otorgó la licencia a Sapacayo (secretario de Actas). “Es un lío entre ellos y deben solucionarlo. Cuando se pongan de acuerdo, otorgaremos la licencia al nuevo secretario general, entre tanto, el secretario de actas solicitó la licencia y se la dimos, en esa condición”, puntualizó Arturo Ferro, gerente regional de Educación. Quispe anunció que denunciará a Ugarte por gozar de licencia sindical tras haber sido elegida como congresista, incluso con cobros del SubCafae.