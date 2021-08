La próxima gran disputa que se viene en los gremios magisteriales, Sutep y la recién inscrita Fenateperú, a la que se acusa de ser favorecida en su registro por el Ejecutivo, se dará 1) por el tema de las licencias sindicales con goce de haber que se les otorga a los dirigentes, y 2) porque, según indica la ley, cuando existen dos o tres gremios de carácter nacional, se autoriza que la negociación se haga con el gremio que tiene más afiliados.

La República consultó al actual jefe de la Oficina de Diálogo del Ministerio de Educación (Minedu), Antonio Salazar García, con qué sindicato se negociaría y el alto funcionario precisó que, según la Ley 31188, le corresponde al Ministerio de Trabajo establecer con cuál se negocia en mérito a la validación de los agremiados.

“De manera que será con el sindicato con mayor número de afiliados”, respondió.

El experto en conflictos sociales y exasesor del Minedu Víctor Caballero precisó que el Mintra registra al gremio en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP) y luego cada gremio, ya registrado, negocia su pliego con el sector al que pertenece.

Agrega: “Ahora está el CEN Sutep y la Fenateperú. El problema es que la norma exige que la negociación se haga con el gremio que tiene más afiliados. Esto porque se supone que el que tiene mayor representatividad va a asumir también la representación de los gremios más débiles o con poca representación, porque el acuerdo que se logre será para todos”.

El doctor Ronald García, secretario de Defensa del Sutep, aclara que el Mintra no les pide padrones de agremiados, “nosotros lo entregamos”. Desconoce que les hayan pedido validar a sus afiliados.

“¿Cuántos afiliados tenemos? En cuanto a docentes, alrededor de 200.000. En cuanto a auxiliares, alrededor de 4.000. Lo que pasa es que antes afiliamos a docentes y auxiliares. Ahora, para solicitar la licencia de auxiliares debemos afiliar individualmente a los auxiliares. Estamos en ese proceso”.

El jefe de Diálogo del Minedu, Antonio Salazar, señala que no tienen un cuadro sobre el número de afiliados porque el registro sindical no lo otorga el Minedu sino el Mintra. A nuestro pedido, la oficina de prensa de esta cartera indicó que el Sutep cuenta con 69.000 afiliados. Y no precisaron la cifra de la Fenate.

Licencias sindicales

Para Caballero, el de las licencias sindicales será un tema controversial. “Allí viene la gran disputa. El Sutep tenía el derecho a tener dirigentes sindicales con goce de haber para que cumplan su rol de dirigentes. Ahora seguramente la Fenate exigirá su cuota de licencias”.

El funcionario del Minedu Antonio Salazar refiere que el DS 001-2020 establece que el máximo de licencias para los docentes son 10 y se otorgan de acuerdo al número de adherentes de cada organización sindical debidamente inscrita en el ROSSP. “Por ejemplo, si el Sutep y Fenateperú acreditan 100.000 afiliados, 60.000 el Sutep y 40.000 Fenate, le damos 6 licencias al Sutep y 4 al Fenate. Y a la inversa. Es proporcional al número de afiliados tomando en cuenta el total de afiliados, no el total de trabajadores”.

El Sutep interpreta, según Ronald García, que el DS 001-2020 otorga 10 licencias, 8 para el sindicato mayoritario y 2 para el que tiene menos afiliados a nivel nacional. A su vez, la secretaria general de Fenate-Tacna, Mery Cohila, anuncia que el secretario general, Segundo Vásquez, llegará a Lima para ver el tema de las licencias. “Se solicitará de acuerdo a la norma lo que nos corresponde”, afirma.

En suma, se vienen más controversias en la dirigencia de nuestro magisterio.

En Arequipa luchan tres gremios

En Arequipa, los dirigentes del Sutep, el Sindicato Magisterial Regional Arequipa (Simag) y el Sindicato de Profesionales en la Educación de las Bases de Arequipa (Sipeba) han iniciado una lucha por hacerse de las tres licencias sindicales con goce de haber que dispone el Minedu cada año en regiones.

Para lograr 2 permisos, sus dirigentes deben demostrar quién tiene más afiliados. En Arequipa, hasta el 2019, el Sutep copó las 3 licencias sindicales. Pero tras la inscripción del Simag perdió un cupo el 2020.

El Sipeba es la representación regional de la Fenateperú.

El DS 001-2020

La norma especifica 10 licencias con goce de haber para dirigentes de gremios de alcance nacional. Para nivel regional indica 3 licencias.

