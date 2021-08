Lima Norte: detienen a conductores que ofrecieron coimas a policías de tránsito

Un promedio de 25 conductores fueron intervenidos por intentar sobornar a los agentes policiales de tránsito cuando realizaban un operativo en Lima Norte. De acuerdo al informe, los choferes envolvían el dinero dentro de su documento para ofrecer estas coimas.

Al ver el dinero, los efectivos mostraron su incomodidad y molestia, ya que los conductores pedían ser exonerados de su sanción. “Por favor, no nada. Yo solo te he pedido licencia, no dinero”, dijo uno de los agentes a un chofer de transporte público.

“Los que son conductores de vehículos públicos. A veces, se ha incurrido en unos o cuatro personas intervenidas de otras nacionalidades”, indicó uno de los encargados del operativo. Asimismo, la PNP detuvo a estos ciudadanos para que se les investigue por el delito de cohecho activo.

Esta sanción puede implicar desde 3 a 5 años de cárcel. Así también, en caso un efectivo reciba este dinero, estos pueden ser detenidos por corrupción. Un total de 32 motorizados supervisan las calles de Lima Norte, por lo que piden a los conductores siempre tener sus documentos a la mano y transitar con normalidad.

Relanzan Plan Fortaleza para combatir el crimen

Tras la juramentación del nuevo ministro del Interior, Juan Carrasco, la Policía puso en marcha el plan Fortaleza 2021 en San Martín de Porres (SMP), distrito donde el crimen va en aumento de acuerdo a su análisis de datos. “Estamos aplicando esa estrategia que da buenos resultados en San Juan de Lurigancho donde iniciamos un plan piloto”, refirió el comandante general de la PNP, César Cervantes.