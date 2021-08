Lambayeque: concluyó investigación contra policías por compras irregulares

El fiscal anticorrupción de Lambayeque, José Guevara Gilarmas, concluyó la investigación preparatoria que se seguía contra policías y proveedores, por la presunta sobrevaloración en la compra de elementos de bioseguridad durante el estado de emergencia por el coronavirus.

Procesados

En una resolución del Ministerio Público dirigido al juez Reynaldo Leonardo Carillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Guevara indica que se ha cumplido con recopilar las evidencias. Lo que viene ahora es la acusación o el sobreseimiento para los 14 investigados.

Entre los investigados figuran el comandante PNP Marcel Carbajal Tarazona, el coronel PNP Apolinar Díaz Linares, y los suboficiales PNP Jean Oswer Yampufé Sánchez, Eduardo Nicanor Fuentes Carmona, Reinulfo Hoyos Gil y César Augusto Acosta Cajusol.

Además, son procesados los proveedores Giovana Genoveva Luna Rojas, Ramón Augusto Andonayre Martínez, Janeth Verónica Baldeón Limaylla y Luis Adolfo Guevara Torres.

De igual forma, son indagados Fiorella Fernanda Portilla Vidal, Claudia Sofía Hernández Cornejo, Melissa Belén Puente Oliver y Denissis Paola Mccoy Milanés.

Indagación

La investigación del Ministerio Público señala que los procesados habrían incurrido en el presunto delito de colusión, luego de haber concertado de manera ilícita con varios proveedores para defraudar al Estado por S/ 756.791,65.

La indagación comenzó luego de que la Unidad Ejecutora n.º 28 de la Dirección Territorial Policial (Dirtepol) de Chiclayo efectuara un desembolso de S/ 125.000 para la compra de desinfectante. El proceso se dio a favor de una empresa que no contaba con el registro sanitario para la elaboración del producto.

Asimismo, se verificó que la Dirtepol compró mascarillas que no eran aptas para uso personal, ya que no ofrecían protección frente a partículas pequeñas y no tenían ajuste hermético.