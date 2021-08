Este 6 de agosto se dio inicio a la cuarta Vacunatón en ocho regiones del Perú, incluidas Lima Metropolitana y Callao. Días antes, hubo cierta resistencia de la población por acudir a los centros de inmunización tras enterarse de que estaban aplicando dosis de Sinopharm; sin embargo, este panorama ha cambiado durante las últimas horas.

A través de redes sociales, muchos ciudadanos mostraron emoción y orgullo por la aplicación de su primera dosis contra el coronavirus sin importar el nombre del laboratorio al que pertenece la vacuna.

Usuarios compartieron su experiencia e indicaron que acudieron sin miedo, pese a la campaña de desinformación contra la vacuna Sinopharm que se ha visto durante los últimos días.

Momento de la vacuna. Foto: @37Yeya/Twitter

Así también, un ciudadano compartió el momento en que recibió la primera dosis de Sinopharm en el distrito de San Isidro. “Ve y vacúnate, lo peor es no protegerte!”, escribió.

Momento de la vacuna. Foto: @Chapasape/Twitter

Por otro lado, algunos ciudadanos también compartieron su experiencia al momento de la inmunización, mientras que otros mostraron su carné de vacunación.

Momento de la vacuna. Foto: @cespal22/Twitter

Momento de la vacuna. Foto: @Chapasape/Twitter

Además, hubo largas colas para ingresar a los vacunatorios en San Martín de Porres y San Miguel, donde llegaron varios mayores de 38 años.

Momento de la vacuna. Foto: captura de TikTok

La cuarta Vacunatón durara 60 horas ininterrumpidas hasta el domingo 8 de agosto a las 7.00 p. m. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, acotó que esta campañas se repiten en Ica, Arequipa, Piura, Junín, Pasco, Lima (Metropolitana y Región), Callao, Cajamarca y Tumbes.

Padrón de vacunación Pongo el hombro

¿Aún no sabes si puedes ir a vacunarte? Recuerda que durante el Vacunatón, no es necesario estar dentro del padrón de vacunación. No obstante, se debe respetar el cronograma establecido por el Gobierno.