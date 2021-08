Cadillo: No habrá regreso a clases en zonas urbanas en los próximos dos meses

El ministro de Educación, Juan Cadillo, comentó que no habrá retorno a clases semipresenciales en zonas urbanas en los próximos dos meses, debido a la eventual tercera ola de la COVID-19.

Así, el titular de la cartera precisó que continuarán con las clases virtuales porque no todos los profesores están inmunizados. “ Los dos meses que vienen no los estamos considerando, porque aún tenemos la alerta de la tercera ola y también no tenemos a todos los maestros vacunados”, comentó a RPP Noticias.

En esa línea, Cadillo reiteró que los menores son quienes transmiten la enfermedad, por lo que instó a enseñarles a mantener los protocolos de bioseguridad. “Hay que considerar el factor de los niños. Por lo general, sabemos muy bien que los niños, en caso de que se contagien, no los afecta, pero son los que transmiten más la enfermedad. Ese factor hay que tenerlo como un factor muy importante”, agregó.

El ministro también remarcó que, a la fecha, se han vacunado 354.849 docentes y administrativos del sector educativo ya recibieron la primera dosis, mientras que, de esa cifra, 138.260 cuentan con el esquema completo de inmunización tras recibir la segunda inyección. “Nuestro objetivo es vacunar hasta octubre a una mayor cantidad de maestros”, acotó.

Si bien, aún está pendiente el regreso a clases, Cadillo informó que reabrirán las escuelas solo para actividades deportivas y artísticas.