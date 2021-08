Piura: médicos de Sullana extirpan tumor a paciente de 48 años

Con la finalidad de salvarle la vida, los médicos del hospital II de la provincia de Sullana (Piura) intervinieron de manera oportuna a un hombre de 48 años que tenía un tumor benigno en las vértebras cervicales, aquellas que sostienen el cráneo. De no haberse operado a tiempo, el paciente no hubiera logrado moverse por sí solo.

A través de un comunicado de prensa, el nosocomio informó que el paciente llegó al hospital sullanero debido a un tumor que se encontraba alojado en el inicio de su columna vertebral, por lo que se le realizó una delicada intervención quirúrgica.

A pesar de ser una operación de alto riesgo, que debió ser atendida en un hospital de mayor complejidad, los médicos no dudaron en intervenir al paciente, que, de no ser operado oportunamente, no tendría ninguna esperanza de moverse y valerse por sí mismo, según indicaron los especialistas.

En el comunicado de prensa se detalla que la intervención tuvo una duración aproximada de tres horas, durante las que no se presentaron complicaciones. La cirugía fue dirigida por los neurocirujanos Luis Gutiérrez y Dremi Alvarado.