La Libertad: denuncian mala ejecución de camino vecinal en distrito de San José en Pacasmayo

Pobladores de los caseríos de Las Vegas, Nueva Esperanza y Cultambo, del distrito de San José, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, denunciaron una serie de irregularidades en la ejecución de un camino vecinal, por lo que exigen a las autoridades del Ministerio Público y la Contraloría General de la República que inicien una investigación al respecto.

El poblador y dirigente Elson Domíguez Cruzado manifestó que, a pesar de que la Contraloría emitió un informe de Hito de Control n.° 009-2020-OCI/0421-SCC en el que advirtió cuatro situaciones adversas en la ejecución de la obra, la Municipalidad Distrital de San José, que lidera el alcalde Norbil Zamora Terrones, construyó el camino vecinal sin levantar dichas observaciones.

Domínguez Cruzado manifestó que en el informe de la Contraloría se determinó que la obra estaba valorizada en 6 160 054,35 soles y beneficiaría a más de 5.000 pobladores de los caseríos de Las Vegas, Nueva Esperanza y Cultambo, que en su mayoría se dedica a la siembra de arroz, maíz y cultivos de panllevar.

El hombre denunció que algunas partidas ejecutadas por la empresa contratista no cumplen con las especificaciones del expediente técnico. Se construyeron muros de contención en ubicaciones distintas a lo estipulado en los planos del documento, lo cual transgrede los lineamientos contractuales y podría afectar la vida útil de la obra.

Manifestó que en la ejecución no se evidenció el insumo de piedra chancada de ¾, además que los trabajos de pavimento rígido no se ejecutaron en el mes de agosto del 2020 y que no se sustentó mediante planilla de metrados, deficiencias en la colocación y compactación del afirmado de la vía.

Finalmente, dijo que también se notó la ausencia de personal durante la ejecución de la obra por parte de la empresa supervisora, lo que podría afectar la calidad de la misma, la cual en épocas de lluvias se volvería intransitable, esto perjudicaría a los pobladores de los tres caseríos que se dedican a la agricultura y pequeña ganadería.